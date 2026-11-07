Ile Maurice: Cinquante femmes réunies pour 24 heures d'aventure à Mahébourg

Réunir 50 femmes autour d'une aventure de 24 heures, entre défis, découvertes patrimoniales, rencontres humaines et moments de bien-être. C'est le pari relevé par Hondoline Collet-Guillaume, fondatrice de Les Ondes de Line, avec Moris Fam Express. La première édition, qui a eu lieu à Mahébourg les 10 et 11 octobre, a eu pour ambition de faire du territoire mauricien un véritable terrain de reconnexion à soi et aux autres.

Et si le temps d'un jour et d'une nuit, le bien-être se vivait loin des hôtels et des retraites traditionnelles, au détour d'un sentier, sur l'eau, dans un marché ou autour d'un feu de camp ? C'est l'expérience qu'a imaginée Hondoline avec Moris Fam Express, un concept exclusivement féminin qui mêle aventure, découverte de Maurice et développement personnel.

À l'origine du projet, une envie de réunir plusieurs passions. Depuis quatre ans, à travers Les Ondes de Line, elle organise des expériences destinées à permettre aux femmes de se reconnecter à elles-mêmes, aux autres et à la nature. Les participantes lui réclamaient régulièrement des activités plus longues. «Pourquoi choisir entre toutes ces passions quand je peux les réunir dans une seule aventure ?», raconte-t-elle. De cette réflexion est née l'idée d'une immersion de 24 heures, pensée comme une retraite à la mauricienne.

Hondoline Collet-Guillaume.

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Pour cette première édition, Mahébourg a servi de décor à cette aventure réunissant 50 femmes venues des quatre coins de l'île. Le choix n'était pas anodin. La fondatrice souhaitait mettre en lumière une région dont la richesse historique, culturelle et humaine dépasse largement ses paysages. Musée, marché, front de mer, monument de la bataille de Grand-Port et rencontres avec des entrepreneurs locaux ont ainsi ponctué le parcours.

Réparties en équipes, les participantes ont dû résoudre des énigmes, relever des défis et partir à la découverte des lieux et des habitants. Au programme : kayak, défis de danse, rencontres avec un boulanger, passage à la Maison d'Art et d'Émotion, mais aussi dégustation de bombli séché au marché de Mahébourg. Certaines épreuves demandaient autant d'audace que d'esprit d'équipe. Courir sous le soleil, solliciter l'aide d'inconnus ou prendre la parole devant une caméra faisaient partie de l'expérience.

Mais derrière le jeu, une démarche se dessine : apprendre à faire confiance et à dépasser ses appréhensions. Les téléphones, limités à un seul par équipe avant d'être confisqués pendant l'aventure, obligeaient les participantes à observer, réfléchir et communiquer plutôt que de chercher systématiquement les réponses en ligne. «Le wellness*, ce n'est pas seulement ralentir et se reposer. C'est aussi oser, apprendre, partager, sortir de sa zone de confort et se sentir pleinement vivante*», souligne Hondoline.

L'expérience a également été pensée autour de deux énergies complémentaires. La première journée, placée sous le signe du yang, privilégiait l'action, le mouvement et le collectif. Après une soirée séga au Mahébourg Waterfront, devant le monument aux esclaves, les participantes ont rejoint leur campement en forêt pour une nuit sous les tentes, autour d'un feu de camp. Le lendemain, changement de rythme. Un sunrise yoga à 7 heures, suivi d'une méditation et d'un cercle de partage, a permis de renouer avec une dimension plus introspective. Entre rires, émotions et témoignages personnels, les participantes ont pu déposer leurs rôles quotidiens et s'exprimer librement.

L'autre réussite de cette première édition réside dans les liens créés entre les femmes. Initialement constituées par région, les équipes ont été recomposées pour mélanger les participantes et les encourager à sortir de leurs premières affinités. Certaines continuent aujourd'hui à échanger sur WhatsApp et à entretenir les amitiés nouées durant ces 24 heures. Pour la fondatrice, cette solidarité constitue l'un des enseignements majeurs du projet. «L'ennemie de la femme n'est pas la femme. Nous avons tellement plus à gagner en nous soutenant qu'en nous comparant», affirme-t-elle.

Après plusieurs mois de préparation et une organisation qu'elle a largement portée elle-même, Hondoline Collet-Guillaume souhaite désormais inscrire Moris Fam Express dans la durée. Elle envisage un rendez-vous annuel en octobre, chaque fois dans une nouvelle région de Maurice. Une prochaine étape est déjà annoncée : Rodrigues Fam Express, prévue en mai prochain, avec l'ambition de rapprocher les femmes des deux îles.

Au-delà d'une parenthèse d'aventure, Moris Fam Express se veut ainsi une invitation à regarder le pays autrement, à valoriser ses habitants et à renouer avec ses racines. Une conviction résume la philosophie de sa fondatrice : «Moris li pou nou! Maurice nous appartient aussi. À nous de la vivre, de la découvrir et de la célébrer.»