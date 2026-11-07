Ile Maurice: Rs 8,7 milliards versées à l'État depuis 2012

Depuis 2012, Lottotech a reversé plus de Rs 8,7 milliards au Consolidated Fund, dont un montant record de Rs 789 millions en 2025. À cette contribution aux finances publiques s'ajoutent Rs 787 millions de lots non réclamés transférés au National Solidarity Fund (NSF) depuis 2010 et plus de Rs 50 millions investies directement dans les initiatives de responsabilité sociale et les associations partenaires.

Ces sommes représentent une participation aux recettes publiques, dans le cadre du fonctionnement réglementé de la Loterie nationale. Elles alimentent le Consolidated Fund, dont les ressources contribuent au financement des dépenses et des priorités de l'État. Il s'agit ainsi de l'un des principaux canaux par lesquels l'activité de Lottotech génère des retombées au-delà de son secteur d'opération.

Un deuxième canal de contribution concerne le NSF. Depuis 2010, plus de Rs 787 millions ont été transférées à ce fonds. Ces sommes, qui n'ont pas été réclamées par leurs bénéficiaires dans les délais prévus, sont ainsi réorientées vers des actions de solidarité.

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À ces deux contributions s'ajoute l'engagement direct de Lottotech dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Plus de Rs 50 millions ont ainsi été consacrées aux associations partenaires et aux différentes initiatives sociales soutenues par l'entreprise. Contrairement aux sommes versées aux fonds publics, ces financements relèvent directement de sa politique d'accompagnement des organisations de la société civile.

C'est cette troisième dimension qui a été mise en avant lors de la soirée des associations partenaires 2026-2027, organisée le 29 octobre à Ébène. La rencontre a réuni les organisations accompagnées par Lottotech, avec pour objectif de présenter les résultats obtenus, de valoriser leur travail et de renforcer les relations entre les partenaires.

22 associations accompagnées en 2026-2027

Pour le nouvel exercice, 22 partenaires ont été retenus. Huit bénéficient du programme RSE et 14 reçoivent un soutien volontaire de Lottotech. Leurs interventions couvrent cinq domaines : l'éducation, la santé, l'environnement, le développement communautaire et le sport.

Depuis plus de quinze ans, l'entreprise indique avoir accompagné plus de 40 organisations non gouvernementales (ONG), de différentes tailles, autour de causes qui constituent les principaux axes de son engagement sociétal. «Le CSR ne se résume pas à financer un projet. Il faut s'intéresser à ce qui se passe ensuite : comment le projet évolue, ce qu'il apporte aux bénéficiaires et les changements qu'il permet d'obtenir», explique Yovana Parsooramen, Specialist Sustainability - CSR & Responsible Gaming de Lottotech Ltd.

Pour Moorghen Veeramootoo, CEO de Lottotech, cette démarche traduit la vocation même de la Loterie nationale : faire en sorte que les retombées de son activité bénéficient à plusieurs composantes de la société. «Une entreprise qui se développe grâce aux Mauriciens a le devoir de rendre à la société qui la fait vivre», souligne-t-il.

L'entreprise entend également intégrer cette responsabilité dans sa communication, en sensibilisant le public au jeu responsable et en utilisant ses plateformes pour diffuser des messages d'intérêt général.

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Questions à... Moorghen Veeramootoo, CEO de Lottotech Ltd : «Une entreprise qui se développe grâce aux Mauriciens a le devoir de rendre à la société qui la fait vivre»

Au-delà des contributions financières versées à l'État et des mécanismes de redistribution prévus par la Loterie nationale, quelle vision guide l'engagement de Lottotech auprès de la société mauricienne ?

Depuis le premier jour, notre modèle repose sur un esprit de partage. C'est le principe même d'une loterie nationale : chaque joueur sait que, même s'il ne gagne pas, sa participation contribue à une ou plusieurs bonnes causes. Notre rôle est de veiller à ce que cet argent soit redistribué de manière transparente et équitable entre les gagnants, l'État, nos partenaires et nos actionnaires.

Depuis plus de 15 ans, nous avons soutenu plus de 40 ONG, petites, moyennes et grandes, autour de diverses causes : l'éducation, le sport, la culture, la santé ou encore le développement communautaire. Notre ambition n'est pas de résoudre tous les problèmes, mais de contribuer à une société plus équilibrée, où l'on peut donner, partager et aider.

Pourquoi est-il important pour une entreprise de s'engager dans une démarche de «give back» et comment veillez-vous à ce que les contributions apportées aux associations produisent des résultats concrets ?

À Maurice, nous vivons dans une petite communauté. Ce que nous faisons, ou ne faisons pas, a un impact direct sur les gens autour de nous. Une entreprise qui se développe grâce aux Mauriciens a le devoir de rendre à la société qui la fait vivre.

Pour Lottotech, cette responsabilité est au coeur de notre activité. Donner ne suffit pas : nous devons nous assurer que chaque roupie est bien utilisée. Nos partenaires associatifs s'engagent sur un cahier des charges précis et nous suivons de près l'utilisation des fonds. Nous ne pouvons pas soutenir toutes les causes. Celles que nous accompagnons, nous les accompagnons sérieusement.

Y a-t-il une cause ou une expérience qui a particulièrement influencé votre vision de l'engagement sociétal et du rôle que les entreprises peuvent jouer ?

S'il fallait n'en choisir qu'une, ce serait le sport, parce qu'il touche toutes les autres causes. Le sport est une école de vie. Il éduque, protège la santé et transmet un esprit d'équilibre et de saine compétition.

Pour les jeunes surtout, le sport est un repère. Il les guide sur le droit chemin et les détourne de routes qui ne les mèneraient nulle part. C'est pour cela que j'y crois profondément.