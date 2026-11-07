Ile Maurice: Un nouveau moteur de croissance économique

La sécurité énergétique s'impose désormais comme un enjeu majeur de développement économique mondial. Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et l'accélération de la transition climatique, les États sont contraints de repenser leurs stratégies énergétiques. La diversification des sources d'approvisionnement, le développement des énergies renouvelables et les investissements dans les infrastructures pourraient ainsi devenir de puissants leviers de croissance.

La crise du détroit d'Ormuz en 2026, après les bouleversements provoqués par la guerre en Ukraine en 2022, a rappelé la vulnérabilité des économies face aux dépendances énergétiques. Les difficultés d'approvisionnement et les fluctuations des prix des hydrocarbures ont mis en évidence la nécessité de renforcer l'autonomie énergétique des pays.

Cette nouvelle donne favorise les investissements dans les ressources locales, notamment le solaire, l'éolien et les biocarburants, mais également dans les infrastructures de stockage et les réseaux électriques. Au-delà des considérations environnementales, la sécurité énergétique devient ainsi une condition essentielle de la compétitivité industrielle et de la stabilité économique.

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Dans son huitième rapport annuel TotalEnergies Energy Outlook 2026, publié le 2 novembre, le groupe français TotalEnergies analyse les perspectives d'évolution du système énergétique mondial à l'horizon 2060. Le document souligne notamment que la demande mondiale continue de progresser pour toutes les sources d'énergie, même si le rythme de croissance des énergies fossiles et des émissions associées ralentit.

Les investissements dans les énergies bas carbone, incluant l'électrification des usages, illustrent cette transformation. Ils sont passés de 1 200 milliards de dollars en 2015 à 2 100 milliards en 2025. La Chine occupe une place prépondérante dans cette évolution, représentant environ 60 % des nouvelles installations solaires et des ventes de véhicules électriques à l'échelle mondiale, ainsi que 70 % des nouvelles capacités éoliennes.

Trois trajectoires pour 2060

Le rapport présente trois scénarios d'évolution. Le premier, baptisé Trends, prolonge les politiques et les tendances actuelles. Il prévoit une transition progressive, freinée par les contraintes d'infrastructures et les tensions géopolitiques. Cette trajectoire pourrait entraîner une hausse des températures comprise entre 2,6 °C et 2,8 °C d'ici à 2100.

Le scénario Momentum envisage une accélération de la transition grâce à une électrification accrue et à une réduction de l'utilisation du charbon. Il limiterait le réchauffement à une fourchette de 2,3 °C à 2,4 °C.

Enfin, le scénario Rupture, le plus ambitieux, suppose une coopération internationale renforcée et une décarbonation beaucoup plus rapide. Il permettrait de contenir la hausse des températures entre 1,8 °C et 1,9 °C.

Pour les économies mondiales, le défi consiste désormais à concilier trois impératifs : garantir l'approvisionnement, maintenir des prix accessibles et accélérer la décarbonation. Un équilibre qui pourrait redessiner les perspectives de croissance des prochaines décennies.