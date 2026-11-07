Congo-Brazzaville: Éducation - Le pays accélère la bataille pour un enseignement de qualité

La première revue sectorielle conjointe de l'éducation s'est tenue du 3 au 5 novembre, à Brazzaville. Elle vise l'adoption de la Stratégie sectorielle de l'éducation (SSE) 2021-2030 et entend accélérer les réformes du système éducatif afin d'améliorer durablement la qualité des enseignements et des apprentissages.

La rencontre a été placée sous le leadership du ministère de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Elle a réuni les ministères en charge de l'éducation, les partenaires au développement, les organisations de la société civile ainsi que les autres parties prenantes du secteur.

L'objectif a été d'examiner les avancées enregistrées dans l'application de la stratégie sectorielle et du Pacte de partenariat 2024-2029, tout en identifiant les insuffisances qui freinent encore les performances du système éducatif. Les échanges ont débouché sur des mesures prioritaires susceptibles d'améliorer l'accès à une éducation de qualité.

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Les discussions se sont dérouléea dans un contexte marqué par des résultats préoccupants révélés par le Programme d'analyse des systèmes éducatifs 2024, sur les acquis scolaires des élèves du primaire et du collège. Les difficultés persistantes dans la maîtrise des compétences fondamentales, notamment en lecture et en mathématiques, ainsi que le recul des performances en fin de cycle primaire par rapport à l'évaluation de 2019, ont mis en évidence l'urgence de renforcer les politiques d'amélioration de la qualité de l'enseignement.

Pour mesurer les progrès accomplis, les participants se sont appuyés sur les données statistiques et les analyses récentes afin d'évaluer les performances du secteur au regard des objectifs fixés pour 2030. L'examen a porté également sur le niveau d'exécution du Plan triennal d'actions budgétisé 2021-2023, en tenant compte des activités programmées et des engagements souscrits par le gouvernement et ses partenaires.

Une attention particulière a été, par ailleurs, accordée à la revue à mi-parcours du Pacte de partenariat 2024-2029, notamment à sa réforme prioritaire consacrée à l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages.

Les travaux techniques préparatoires se sont déroulés les 3 et 4 novembre. La journée du 5 novembre, quant à elle, a été consacrée aux échanges entre décideurs et partenaires, à l'examen des principales conclusions et à l'adoption de recommandations prioritaires. Une feuille de route définissant les responsabilités des différentes parties prenantes, les échéances de mise en oeuvre et les mécanismes de suivi a été également établie.

Au-delà du bilan des réformes engagées, cette rencontre a constitué une étape importante pour renforcer la coordination des interventions, consolider le dialogue entre les acteurs et promouvoir une meilleure redevabilité dans la gestion du secteur éducatif. Ses conclusions vont contribuer à orienter les priorités du Plan national de développement 2027-2031 et à instaurer un dispositif régulier de suivi des performances scolaires.