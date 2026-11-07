Congo-Brazzaville: Décennie de boisement et reboisement - Appel de Brazzaville à l'action

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Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine ;

Excellence M. Faustin-Archange Touadera, président de la République centrafricaine ;

Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo ;

Monsieur le vice-président de la République gabonaise ;

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Monsieur Khalilur Rahman, président de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations inies ;

Distingués invités ;

Mesdames, messieurs ;

En dépit des contraintes de vos agendas particulièrement chargés, vous avez accepté d'effectuer le déplacement de Brazzaville et d'honorer notre invitation pour participer, à mes côtés, à un événement hautement significatif.

Soyez les bienvenus dans notre ville-capitale et daignez recevoir toute l'expression de ma gratitude pour votre présence à cette importante cérémonie.

Ces remerciements s'adressent aussi aux pays membres des Nations unies suite au vote du 16 avril 2025, réalisé lors de l'adoption de la Résolution sur la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre d'une gestion durable des forêts, pour la période 2027 - 2036.

Mesdames, messieurs ;

Aujourd'hui, nous honorons l'arbre, ce précieux compagnon de l'homme. Par ses fruits, il nous nourrit. Par ses feuilles, ses écorces et ses racines, il nous soigne grâce aux vertus de ses médicaments.

Un grand artiste musicien contemporain de notre pays a même magnifié la constance de l'arbre dans son amitié avec l'homme, sa fidélité ancrée dans son silence et sa fixité. L'arbre demeure notre meilleur allié et un pilier central dans la lutte contre les changements climatiques.

Cette décennie pour le boisement et le reboisement nous invite :

- à inverser la tendance de la perte des forêts dans le monde ;

- à accroître le couvert forestier dans nos pays respectifs ;

- à développer les plantations forestières et agroforestières à usages multiples ;

- à préserver la biodiversité ;

- à faire émerger de nouvelles économies vertes.

Mesdames, messieurs ;

En ce 6 novembre 2026, à l'occasion de de la Journée nationale de l'arbre, une tradition que notre pays honore fièrement depuis plus de quarante ans, la République du Congo franchit un cap historique en lançant officiellement la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, 2027 - 2036.

Ce lancement doit marquer le point de départ d'une mobilisation générale en faveur de l'afforestation et du reboisement, tant au niveau national qu'international. J'invite également tous les États membres des Nations unies, les organisations internationales et régionales, les institutions financières, les entreprises et les partenaires techniques à s'approprier cette Décennie et à traduire ses ambitions en programmes concrets de sylviculture, en financements accessibles et en résultats mesurables.

Mesdames, messieurs ;

Planter davantage d'arbres peut nous aider à trouver des alternatives pérennes pour le bois de chauffe, à préserver les zones à haute pression démographique, à inverser la perte de nos forêts naturelles, à restaurer les zones dégradées et érodées, mais aussi, à développer les plantations forestières et agroforestières à vocations multiples, susceptibles de générer des opportunités économiques durables au bénéfice de nos populations.

Au-delà de ces bienfaits, soulignons enfin que l'arbre occupe une place centrale dans les sociétés africaines, comme en témoigne la tradition emblématique de l'arbre à palabres. Chez nous, les grandes réunions de la contrée se tenaient toujours sous l'arbre à palabres, là même où étaient tranchés les grands conflits. C'est en cela que l'arbre à palabres a toujours été perçu comme un vecteur d'espérance et un véritable artisan de cohésion et de paix. La jeunesse doit être au coeur de cette dynamique qui rend toute sa place à l'arbre. C'est aux jeunes que nous devons donner les moyens, les compétences et les opportunités de construire une économie verte créatrice d'emplois et porteuse d'avenir.

Mesdames, messieurs ;

Le Congo prend sa part de responsabilité. Mais, aucun pays ne pourra, à lui seul, relever les défis climatiques auxquels notre planète est confrontée. Faisons donc de cette Décennie un engagement partagé, soutenu par une véritable solidarité internationale et par une volonté politique constante. Que Brazzaville soit aujourd'hui le point de départ d'une mobilisation mondiale dont les générations futures pourront mesurer les résultats, car, l'avenir de nos forêts ne se décidera pas dans nos discours, mais dans nos actions.

Que cet Appel de Brazzaville à l'Action résonne à travers le monde en faveur des arbres afin que, au moindre souffle de vent, leurs feuilles chantent l'hymne à la paix. Sur cette note d'optimisme, je déclare officiellement lancée, en République du Congo, la mobilisation nationale pour la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, 2027 - 2036.

Vive la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, 2027 - 2036 !

Vive la coopération internationale !

Vive la République du Congo !

Je vous remercie.