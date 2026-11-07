Ethiopie: Le pays et la France s'engagent à renforcer leur coopération militaire et stratégique

Addis Ababa — L'Éthiopie et la France se sont engagées à approfondir leur coopération militaire et stratégique de longue date, en mettant à nouveau l'accent sur le renforcement des capacités militaires, le transfert de savoir-faire ainsi que la paix et la stabilité régionales.

Cet engagement a été pris mercredi à Addis-Abeba, lors d'entretiens entre le ministre éthiopien de la Défense, Mohammed Idris, et l'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamek.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de diplomatie militaire menés actuellement par le ministre de la Défense auprès des ambassadeurs étrangers, a porté sur le renforcement des liens historiques entre les deux pays et l'élargissement de leur coopération dans les domaines militaire et stratégique.

Le ministre Mohammed a salué le soutien apporté par la France au renforcement des capacités militaires de l'Éthiopie par le biais du transfert de savoir-faire, du renforcement des capacités institutionnelles et de l'amélioration de sa préparation aux opérations de maintien de la paix.

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Il a également appelé la France à soutenir les efforts de l'Éthiopie visant à préserver ses intérêts légitimes et équitables dans la région.

Concernant le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) en cours dans la région du Tigré, le ministre a exhorté la France à apporter le soutien nécessaire pour garantir sa mise en oeuvre réussie.

L'ambassadeur Lamek, pour sa part, a réaffirmé l'engagement de la France à renforcer ses relations de longue date et sa coopération multiforme avec l'Éthiopie.

Il a souligné la volonté de son pays d'intensifier les efforts conjoints visant à promouvoir la paix et la stabilité régionales, tout en développant la coopération en matière de formation militaire et de renforcement des capacités.

Comme l'a appris l'ENA, cet engagement renouvelé témoigne de la volonté des deux pays de traduire leurs relations diplomatiques de longue date en une coopération concrète plus étroite dans les domaines de la défense, du développement militaire et de la sécurité régionale.