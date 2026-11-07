Ethiopie: Le président de l'Africa Governance Centre salue les investissements du pays dans les infrastructures et l'énergie

Addis Ababa — Les investissements continus de l'Éthiopie dans les infrastructures, l'énergie, l'industrie et les activités productives témoignent de l'engagement du pays en faveur de la transformation économique, a déclaré Benedicta Lasi, présidente exécutive du Centre africain pour la gouvernance.

S'exprimant lors de la deuxième journée du deuxième Sommet des partis politiques africains, Mme Lasi a salué les efforts de développement de l'Éthiopie, félicitant le Premier ministre Abiy Ahmed, son gouvernement et le peuple éthiopien pour leur engagement en faveur de la transformation du pays.

Elle a noté que les politiques économiques menées par le mouvement Medemer en Éthiopie ont pris de l'ampleur ces dernières années, favorisant une transformation durable et permettant l'émergence de jeunes dirigeants.

Soulignant le rôle des organisations politiques, la présidente exécutive a déclaré que les priorités de développement à long terme, telles que l'industrialisation, les systèmes énergétiques et la productivité agricole, nécessitent un engagement soutenu au-delà des cycles électoraux.

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Mme Lasi a insisté sur le fait que les partis politiques doivent former des dirigeants compétents, élaborer des politiques solides et renforcer les capacités institutionnelles avant d'assumer des responsabilités gouvernementales.

« Une élection peut propulser un parti au pouvoir du jour au lendemain, mais elle ne peut pas lui apporter du jour au lendemain les connaissances nécessaires pour diriger un ministère, négocier un contrat majeur ou gérer l'économie nationale », a-t-elle ajouté.

La présidente exécutive a souligné que les écoles des partis, les instituts de recherche et les structures chargées de l'élaboration des politiques sont essentiels pour tester les propositions, développer des connaissances sectorielles et préparer les personnes à exercer des fonctions publiques.

Elle a ajouté que les partis politiques devraient contribuer à maintenir les priorités de développement malgré les changements de gouvernement, afin de garantir la pérennité des programmes nationaux.

Mme Lasi a également insisté sur la nécessité d'une coopération plus étroite entre l'Union africaine et les partis politiques pour faire avancer l'Agenda 2063 et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Elle a exprimé l'espoir que cette coopération soutienne le projet d'« Agenda 2040 des partis politiques africains », qui vise à établir des normes en matière de démocratie interne, de visions de développement national et de formation des dirigeants, tout en favorisant la participation des femmes et la contribution des jeunes.

Mettant en avant le travail du Centre africain pour la gouvernance, la présidente exécutive a déclaré que son Initiative des partis politiques africains (APPI), lancée en 2025, offrait aux partis politiques une plateforme pour échanger leurs expériences et renforcer leurs capacités de gouvernance.

Elle a souligné que cette initiative avait élargi la coopération internationale grâce à des partenariats en Amérique latine et en Asie, ce qui avait conduit au lancement du Dialogue intercontinental entre les partis politiques à Séoul, en Corée du Sud, en septembre 2026.

Mme Lasi a également mis en avant la collaboration du Centre avec les institutions législatives africaines visant à renforcer la capacité des parlementaires à élaborer des politiques de développement national et à soutenir la transformation économique.