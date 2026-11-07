Ethiopie: Le président de la Commission de l'UA exhorte les parties à se concentrer sur le service des citoyens et le renforcement des intérêts nationaux

Addis Ababa — « Les partis politiques doivent aller au-delà de la simple quête du pouvoir et s'attacher à servir les citoyens, à renforcer la gouvernance démocratique et à forger un consensus sur les priorités de développement de l'Afrique », a déclaré aujourd'hui Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.

S'exprimant lors du deuxième Sommet des partis politiques africains 2026 qui se tient actuellement à Addis-Abeba, le président a souligné le rôle central des partis politiques dans la promotion de la gouvernance démocratique, de la paix et du développement, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

M. Youssouf a déclaré que les partis politiques avaient trois responsabilités majeures : élaborer des politiques sociales et économiques au service des citoyens, jeter des ponts entre les citoyens et les institutions de l'État, et sensibiliser la population aux intérêts généraux de leur pays.

« Leur objectif est-il de s'emparer du pouvoir ? Ou leur mission va-t-elle au-delà de cela ? », a-t-il demandé, soulignant que les partis politiques devaient être au service du public et promouvoir les intérêts nationaux plutôt que des intérêts politiques, ethniques ou sectaires étroits.

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Le président a également mis en avant le rôle des partis d'opposition dans le contrôle des actions du gouvernement et la garantie de la responsabilité publique.

Concernant la gouvernance constitutionnelle, Youssouf a déclaré que les États avaient la responsabilité fondamentale de protéger leur constitution, d'organiser des élections crédibles et de garantir le respect des libertés fondamentales.

« En cas de désaccord sur ces questions cruciales, le dialogue doit toujours prévaloir », a-t-il noté.

Il a en outre souligné l'importance de la transparence dans le financement des partis politiques, affirmant que des règles strictes sont nécessaires pour prévenir la corruption et les influences extérieures.

Évoquant la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le président a déclaré que cet instrument reconnaissait le pluralisme politique et promouvait les droits et les responsabilités des partis au pouvoir et de l'opposition.

Il a également décrit le Protocole de Maputo comme un fondement important de la participation des femmes à la vie politique, soulignant la nécessité de créer des forums réunissant les femmes et les jeunes afin de favoriser un meilleur accès à la participation politique et à la prise de décision.

Youssouf a souligné que les citoyens africains devaient être associés aux décisions qui concernent leurs communautés.

Abordant l'avenir économique de l'Afrique, il a qualifié les partis politiques d'architectes de l'avenir du continent, insistant sur la nécessité de disposer d'institutions capables de façonner cet avenir en fonction de l'intérêt général plutôt que de considérations partisanes.

Il a appelé à un consensus durable sur les priorités clés en matière de développement, notamment l'éducation, l'emploi des jeunes, le développement des infrastructures et l'intégration continentale.

La coopération dans ces domaines devrait être renforcée par un débat ouvert et un contrôle des affaires publiques par les citoyens, a-t-il ajouté.

Youssouf a reconnu que certains États membres de l'UA sont confrontés à des défis découlant de changements de gouvernement anticonstitutionnels, d'instabilité politique et de conflits internes.

Il a toutefois réaffirmé la détermination de l'Union africaine à promouvoir la gouvernance démocratique, la paix, le développement et une plus grande inclusivité dans l'espace politique de ses États membres.

Le président de la Commission de l'UA a enfin exhorté les participants au sommet à traduire les engagements pris à Accra en mesures concrètes, à définir clairement les responsabilités et à assurer un suivi rigoureux.