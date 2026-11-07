Ethiopie: Le pays s'engage à apporter un soutien en matière de formation aux partis politiques africains

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie s'engageait à soutenir le développement du leadership au sein des partis politiques africains en ouvrant les possibilités de formation offertes par l'African Leadership Excellence Academy aux partis politiques de tout le continent.

Le Premier ministre Abiy a pris cet engagement lors de son intervention au deuxième Sommet des partis politiques africains à Addis-Abeba, soulignant l'importance de préparer une nouvelle génération de dirigeants capables de pérenniser le développement et d'assurer la continuité de la gouvernance.

« La proposition [...] que je porte aujourd'hui à votre attention concerne la formation de nouveaux dirigeants. Nous avons vu des pays perdre leur élan lorsque des dirigeants forts ne parvenaient pas à préparer leurs successeurs. Nous devons confier de réelles responsabilités aux membres les plus jeunes et promouvoir ceux qui font preuve de discernement et d'intégrité », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a indiqué que l'Éthiopie apporterait sa contribution à l'Académie africaine d'excellence en leadership et ouvrirait ses programmes de formation aux partis politiques de toute l'Afrique, mettant ainsi l'expérience du pays en matière de formation des dirigeants à la disposition des acteurs politiques de l'ensemble du continent.

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Partageant la philosophie de gouvernance de l'Éthiopie, le Premier ministre a expliqué que le Parti de la prospérité, au pouvoir, s'inspire du « Medemer », ou synergie, qui rassemble différentes forces autour d'un objectif commun et encourage ses membres à assumer leurs responsabilités envers le pays dans son ensemble.

Évoquant les résultats économiques issus de l'expérience de gouvernance de l'Éthiopie, il a cité le programme d'identification numérique et le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne comme exemples d'efforts de développement national qui nécessitent un engagement soutenu et s'appuient sur les réalisations des générations précédentes.

Il a également mis en avant l'initiative « Green Legacy », dans le cadre de laquelle plus de 56 milliards de jeunes plants ont été plantés depuis 2019, comme exemple d'efforts collectifs visant à restaurer les terres dégradées, à protéger les ressources en eau et à renforcer la résilience face aux défis liés au climat.

Le Premier ministre Abiy a souligné qu'un leadership politique efficace exigeait la responsabilité et la reconnaissance des contributions d'autrui, y compris celles des personnes ayant des opinions politiques différentes, notant que « chaque citoyen a les mêmes droits vis-à-vis de l'État, quel que soit le parti qu'il soutient ».

Le Premier ministre Abiy a également souligné que les partis politiques devaient mesurer leurs convictions à l'aune des améliorations qu'ils apportent à la vie des gens, invitant les dirigeants à se poser la question suivante : « Notre peuple vit-il mieux grâce à nos convictions ? »

Il a illustré cette responsabilité en prenant l'exemple de parents accompagnant leurs enfants à l'école, affirmant que leur foi en l'avenir du pays dépendait de progrès continus et de meilleures perspectives pour la prochaine génération.

« Lorsque le progrès ne parvient pas jusqu'à leur foyer, ils perdent confiance non seulement dans le parti, mais aussi dans la politique elle-même. Cela devrait préoccuper tous les dirigeants présents dans cette salle », a-t-il fait remarquer.

L'engagement de l'Éthiopie à étendre la formation dispensée par l'Académie aux partis politiques de toute l'Afrique témoigne de sa contribution à la formation de futurs dirigeants compétents et au renforcement des capacités de leadership nécessaires pour soutenir le développement du continent.