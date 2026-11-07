Ethiopie: Le pays prône un leadership fondé sur le Medemer pour un développement national inclusif

Addis Ababa — Le vice-président du Parti de la prospérité d'Éthiopie, Adem Farah, a souligné l'importance du Medemer en tant que philosophie directrice pour surmonter la fragmentation politique, mobiliser les diverses capacités nationales et promouvoir une prospérité inclusive.

Adem, qui occupe également le poste de coordinateur pour la construction du système démocratique avec le rang de vice-Premier ministre, a tenu ces propos lors de son discours d'ouverture du deuxième Sommet des partis politiques africains, au Mémorial de la victoire d'Adwa, à Addis-Abeba.

Il a souligné que les partis politiques devaient aller au-delà de la compétition électorale pour devenir les moteurs de la transformation nationale, en générant des idées, en formant des dirigeants, en conciliant des intérêts divergents et en soutenant les efforts de développement au-delà des cycles électoraux.

Adem a expliqué que le Medemer, une philosophie locale développée par le Premier ministre Abiy Ahmed, encourage la mise en commun du potentiel des citoyens, des capacités institutionnelles et des acquis accumulés autour d'objectifs nationaux partagés.

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Il a déclaré que cette philosophie offrait un cadre permettant de surmonter les divisions historiques et la fragmentation politique.

De plus, a-t-il souligné, le Medemer favorise la responsabilité collective et une prospérité globale à travers les générations.

Mettant en avant l'expérience du Parti de la Prospérité, Adem a déclaré que sa création avait permis de rassembler des organisations politiques auparavant distinctes au sein d'une institution nationale commune, dans le but d'élargir la participation politique et d'unir des communautés diverses.

Il a souligné que la priorité du parti était de transformer sa large base d'adhérents en une force institutionnelle grâce à un renforcement continu des capacités, au développement du leadership et à une gouvernance interne rigoureuse.

Il a en outre mis en avant le système d'évaluation des performances du parti, qui vise à récompenser la compétence et l'intégrité, à identifier les faiblesses institutionnelles et à renforcer la responsabilité des dirigeants et des membres.

En matière d'inclusion politique, M. Adem a souligné l'importance d'un engagement soutenu avec d'autres organisations politiques par le biais de plateformes telles que le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens et d'initiatives de dialogue plus larges sur la paix et la démocratie.

Il a également noté que des dirigeants de partis politiques rivaux se sont vu confier des responsabilités publiques à différents niveaux, décrivant cette approche comme un effort visant à tirer parti de la diversité des talents, à élargir la participation et à renforcer la gestion nationale partagée.

Une telle coopération, a-t-il souligné, doit respecter les mandats institutionnels et les identités distinctes des partis politiques, tout en préservant une concurrence politique constructive.

Abordant les défis plus larges du développement de l'Afrique, Adem a déclaré que la transformation économique du continent dépendait de la capacité des partis politiques à mobiliser des investissements, à développer le capital humain, à promouvoir l'innovation, à renforcer les institutions et à convertir le potentiel national en capacités productives.

Il a appelé à une culture politique qui concilie concurrence et coopération, ambition et responsabilité, soulignant que les partis politiques doivent en fin de compte être jugés à l'aune de leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Tirant les leçons de la victoire historique de l'Éthiopie lors de la bataille d'Adoua en 1896, M. Adem a déclaré que la capacité du pays à surmonter l'agression coloniale grâce à l'unité et à une volonté collective constituait un enseignement durable pour l'Afrique.

Il a exhorté les dirigeants politiques africains à s'inspirer de cet héritage en renforçant la solidarité continentale, en mettant en place des institutions qui défendent la dignité humaine et en élargissant les opportunités offertes aux citoyens.

Le deuxième Sommet des partis politiques africains se tient à Addis-Abeba sous le thème « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir économique de l'Afrique », réunissant des dirigeants politiques et des parties prenantes afin d'explorer le rôle des partis politiques dans la promotion de la transformation économique et du développement inclusif à travers le continent.