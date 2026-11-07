Angola: Le pays réalise des progrès dans la lutte contre le paludisme

Luanda — L'Angola réalise des progrès dans la lutte contre le paludisme, avec une réduction de 20 % du nombre de décès et de 10 % des cas enregistrés en 2026, a déclaré jeudi, à Gaborone (Botswana), le secrétaire d'État à la Santé publique, Pinto de Sousa.

Selon une note de presse envoyée à l'ANGOP, par l'ambassade d'Angola dans ce pays, le responsable s'exprimait lors d'une rencontre de haut niveau consacrée à l'élimination de la maladie.

Cité dans le document, M. Pinto de Sousa a informé que le pays travaille à la création d'une usine nationale de production de moustiquaires, dont la mise en service est prévue l'année prochaine.

Le secrétaire d'État à la Santé publique a ensuite indiqué que, de 2017 à ce jour, l'État angolais a construit 735 unités de santé à travers le pays, dont environ 80 % sont destinées aux soins de santé primaires.

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Il a expliqué que cet investissement vise à renforcer le réseau national de santé et à améliorer l'accès de la population aux services de santé.

Le document indique que le secrétaire d'État a représenté l'Angola lors de la table ronde consacrée sur le thème : « Perspectives ministérielles II - Différents approches et défis sur le terrain », marquée par la présence des représentants du Mozambique, de la Tanzanie, de la Zambie et de la Guinée équatoriale.

À cette occasion, le président du Botswana et de l'Alliance des Dirigeants Africains contre le paludisme (ALMA), Duma Boko, a évoqué la nécessité de renforcer l'engagement politique et institutionnel des pays africains dans la lutte contre la maladie, par une augmentation de financement interne, le renforcement des systèmes nationaux de santé et la mobilisation de partenariats stratégiques.

Cette réunion sur l'élimination du paludisme a eu pour objectif de définir des priorités stratégiques, de promouvoir le partage d'expériences et de renforcer les partenariats entre les pays et les partenaires internationaux, en vue d'accélérer les progrès vers l'élimination du paludisme sur le continent africain. AB/VIC/DF/LUZ