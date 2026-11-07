Angola: La secrétaire d'État aux Relations extérieures reçoit les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Espagne

Luanda — La secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, a reçu, ce vendredi (6) à Luanda, les copies figurées des lettres de créance de Miguel Utray Delgado, nommé ambassadeur du Royaume d'Espagne en Angola.

Selon un communiqué du Ministère des Relations extérieures, la remise de ce document protocolaire a permis d'aborder l'état et les perspectives des relations bilatérales entre la République d'Angola et le Royaume d'Espagne, en mettant tout particulièrement l'accent sur le renforcement de la coopération dans divers domaines d'intérêt commun.

Au cours de l'entretien, les deux parties ont notamment évoqué les consultations politiques entre l'Angola et le Royaume d'Espagne, qui se sont tenues à Madrid en juin dernier.

À cette occasion, le diplomate espagnol a souligné la nécessité de dynamiser la coopération bilatérale, en explorant de nouveaux domaines d'intérêt commun.

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Miguel Utray Delgado a félicité la République d'Angola pour l'obtention du statut d'État observateur associé au sein de la Communauté ibéro-américaine, officialisée lors du XXXe Sommet ibéro-américain qui s'est achevé jeudi (5) à Madrid.

L'ordre du jour présenté par l'ambassadeur désigné du Royaume d'Espagne en Angola comprenait également d'autres initiatives d'intérêt pour la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la défense et de la sécurité.

De son côté, la secrétaire d'État Esmeralda Mendonça a qualifié de stratégiques les relations de coopération entre la République d'Angola et le Royaume d'Espagne.

La diplomate angolaise a réitéré la disponibilité du Ministère des Relations extérieures à soutenir les activités de l'ambassade d'Espagne en Angola et à contribuer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux États.

La secrétaire d'État et le diplomate espagnol ont également évoqué l'excellence des relations politico-diplomatiques existant entre l'Angola et le Royaume d'Espagne, en mettant l'accent sur les échanges de visites au plus haut niveau.

Les relations bilatérales entre l'Angola et le Royaume d'Espagne reposent sur l'Accord général de coopération, signé le 20 mai 1987, et sur l'accord complémentaire à cet Accord général, paraphé en novembre 1987. SC/LUZ