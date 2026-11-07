Angola: Le MINEA présente la structure du du partenariat public-privé du projet Bita

Luanda — Le ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA) a présenté, ce jeudi à Luanda, les résultats de la structuration du Partenariat public-privé (PPP) du projet Bita, une initiative visant à renforcer et à moderniser le système d'approvisionnement en eau potable à Luanda.

Le projet, qui devrait bénéficier à environ 2,5 millions de citoyens, a été au coeur d'un atelier organisé au Centre de formation de l'Entreprise publique des eaux de Luanda (EPAL), à Kikuxi (municipalité de Viana), sous la présidence du secrétaire d'État aux Eaux, António Belsa da Costa.

À cette occasion, le responsable gouvernemental a souligné que cette initiative constitue une étape décisive pour accroître l'offre en eau potable, réduire les niveaux d'eau non facturée et renforcer les capacités de gestion opérationnelle et financière de l'EPAL.

Lancé en 2022 et dynamisé en juin 2025 avec l'assistance technique de la Société financière internationale (IFC), le processus entre désormais dans sa phase finale : la définition du modèle de partenariat et la préparation des cahiers des charges en vue du lancement de l'appel d'offres public.

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Au cours de la réunion, des experts, des responsables institutionnels et des partenaires au développement ont analysé le modèle institutionnel et opérationnel du projet, la gestion des actifs, la structure tarifaire, la répartition des risques et les mécanismes de financement, ainsi que l'intégration de la phase « Bita 2 ».

Selon le document, le chef du Département de structuration des partenariats public-privé, José Armindo, a détaillé les prochaines étapes de la validation institutionnelle, en insistant sur le respect des principes de rigueur, de transparence et de conformité juridique tout au long du processus.

De son côté, la présidente du Conseil d'administration de l'EPAL, Solange Góis, a réaffirmé la détermination de l'entreprise à honorer ses engagements, soulignant l'importance de la coordination institutionnelle pour garantir que le partenariat ait un impact direct sur l'amélioration et la régularité de la distribution d'eau.

Par cette initiative, le MINEA réaffirme le programme de l'Exécutif, axé sur l'attraction d'investissements privés structurants destinés à la modernisation des infrastructures de base et à l'élargissement de l'accès aux services publics essentiels dans la capitale du pays. OPF/CS/LUZ