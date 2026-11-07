Angola: L'inflation sur un an ralentit à 8,16 % en octobre de cette année - L'Institut de statistique

Luanda — L'Indice national des prix à la consommation (IPCN) a enregistré une variation de 8,16 % en octobre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui représente un ralentissement de 0,27 %, et de 9,27 % par rapport au mois de septembre.

Ces informations ont été communiquées ce vendredi par l'Institut national de la statistique (INS), qui a souligné que la catégorie « Éducation » a enregistré la plus forte hausse de l'indice des prix, avec une variation sur un an de 15,82 %.

L'Institut national de la statistique a également mis en avant les hausses observées dans les catégories « Boissons alcoolisées et tabac » (9,37 %), « Alimentation et boissons non alcoolisées » (9,28 %) et « Santé » (9,05 %).

Selon le rapport, la catégorie « Alimentation et boissons non alcoolisées » a été celle qui a le plus contribué à la hausse du niveau général des prix en octobre (5,62 %), suivie par les catégories « Santé » (0,39 %), « Biens et services divers » (0,36 %) et « Éducation » (0,32 %) ; les autres catégories ont enregistré des contributions inférieures à 0,32 %.

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Le document ajoute que les provinces ayant enregistré la plus faible variation des prix sont le Cuanza Norte (5,97 %), le Cuanza Sul (6,35 %) et la Lunda Norte (6,38 %), tandis que celles ayant connu la plus forte variation du niveau général des prix sont le Cubango (12,47 %), Cabinda (10,31 %) et Malanje (9,80 %).

L'Indice national des prix à la consommation (IPCN) est un indicateur économique officiel qui mesure l'évolution moyenne des prix d'un panier de biens et services représentatif de la consommation des ménages au fil du temps.

Cet indice sert à mesurer l'inflation, en permettant de déterminer si les prix augmentent (inflation) ou diminuent (déflation) dans le pays, et à évaluer le coût de la vie. Il met en évidence l'impact des variations de prix sur le pouvoir d'achat des ménages, tout en étayant les décisions économiques et en aidant le gouvernement, les entreprises et les citoyens à comprendre la dynamique de l'économie et à planifier des ajustements financiers. HM/CS/LUZ