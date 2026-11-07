Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Le stade Tshikisha obtient une homologation provisoire de la FECOFA

Le stade Tshikisha de Mbuji-Mayi est autorisé à accueillir des rencontres officielles durant la saison 2026-2027. La Fédération congolaise de football association (FECOFA) lui a accordé une homologation provisoire et conditionnelle à l'issue d'une mission d'inspection technique réalisée sur place.

Dans une correspondance adressée à la Ligue de football du Kasaï-Oriental (LIFKOR), l'instance faîtière du football congolais souligne les progrès réalisés dans la réhabilitation de cette infrastructure sportive, tout en relevant plusieurs insuffisances qui devront être corrigées.

Afin de garantir des conditions de sécurité adéquates, la FECOFA a décidé de limiter provisoirement l'exploitation du stade à trois matches par semaine et à 40 % de sa capacité d'accueil. Une augmentation à 60 % pourrait être envisagée après une nouvelle évaluation.

Des améliorations encore attendues

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Parmi les exigences formulées figurent la remise à niveau de l'aire de jeu, la réhabilitation des vestiaires, le renforcement des mesures de sécurité ainsi que l'amélioration des tribunes et des installations réservées aux spectateurs.

La FECOFA prévient que le maintien de l'homologation dépendra du respect de ces recommandations lors des prochaines visites d'inspection.

Cette décision constitue une avancée importante pour les équipes de Mbuji-Mayi, qui pourraient désormais recevoir leurs adversaires sur leurs propres installations et bénéficier du soutien de leur public durant les compétitions nationales.