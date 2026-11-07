Congo-Kinshasa: Des têtes d'érosion menacent la route Essence-Major Vangu à Bukavu

La route Essence-Major Vangu, qui relie le groupement de Mudusa à la ville de Bukavu via Maria Kachelewa, fait face à une dégradation croissante liée à l'apparition de plusieurs têtes d'érosion. La société civile du quartier Chai alerte sur les risques que cette situation fait peser sur les usagers et les riverains.

Selon les responsables locaux, des fissures importantes sont observées à différents endroits de cet axe routier, notamment aux sites de Chishadu et de Baba Kasema.

Le président de la société civile du quartier Chai, Shukuru Lwekya, indique que ces érosions progressent dangereusement et menacent aussi bien les habitations que la circulation routière.

« Pourtant, des poids lourds continuent d'emprunter cet axe, ce qui accroît les risques pour la population vivant le long ou aux environs de la route Essence-Major Vangu via Maria Kachelewa. C'est pourquoi nous continuons à lancer un cri d'alarme aux autorités afin qu'elles puissent prendre des mesures urgentes pour la réhabilitation de cette route », a indiqué Shukuru Lwekya, président la société civile du quartier Chai.

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Il affirme que le passage régulier de véhicules lourds accentue la fragilité de la chaussée et accroît les risques d'effondrement de certaines portions de route.

Un appel à une intervention urgente

Face à la détérioration de cet axe considéré comme stratégique pour les échanges entre Mudusa et Bukavu, les acteurs de la société civile demandent aux autorités compétentes d'intervenir rapidement.

Ils plaident notamment pour des travaux de stabilisation des ravins et de réhabilitation de la route afin d'éviter de nouveaux dégâts et de garantir la sécurité des populations vivant aux abords de cet axe.