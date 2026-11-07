La Marche Verte a constitué une démarche singulière, une approche novatrice et un choix pacifique judicieux adoptés par le Maroc pour le recouvrement de son droit légitime et le parachèvement de son intégrité territoriale, a affirmé, vendredi à Rabat, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S'exprimant lors d'un meeting organisé par le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de la Marche Verte, M. El Ktiri a souligné que cette épopée historique a mis en évidence la ferveur patriotique des Marocains ainsi que leur attachement indéfectible aux constantes religieuses, civilisationnelles et culturelles ainsi qu'aux valeurs sacrées de la Nation.

Cet événement phare a également témoigné de la foi inébranlable du peuple marocain en la justesse de sa première cause nationale et de sa mobilisation constante pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume et la défense de la patrie, a-t-il ajouté.

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À cet égard, M. El Ktiri a rappelé que l'annonce de l'organisation de la Marche Verte avait suscité un large engouement auprès des citoyens, qui s'étaient massivement rendus aux bureaux d'inscription ouverts à travers le Royaume, relevant que le nombre de volontaires avait largement dépassé toutes les prévisions.

Dans ce sens, le Haut-Commissaire a indiqué que la glorieuse Marche Verte a incarné la cohésion profonde et les liens indéfectibles unissant les composantes du peuple marocain, ainsi que la profondeur du sentiment d'appartenance nationale qui les rassemble, ajoutant que cet événement avait constitué une source d'inspiration pour les créateurs, écrivains, poètes et artistes, qui lui ont consacré des chants patriotiques, des poèmes, des romans et des oeuvres d'art plastique, laissant une empreinte profonde et durable dans le paysage culturel marocain.

Par ailleurs, M. El Ktiri s'est arrêté sur la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume depuis leur retour au giron de la mère-patrie, affirmant qu'elles enregistrent un essor qualitatif dans les domaines des infrastructures de base, l'économie, le social, la culture, le tourisme, l'environnement, l'urbanisme et le développement humain.

Cette dynamique est le fruit du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Laâyoune, le 6 novembre 2015, a-t-il soutenu, ajoutant que cet élan s'est traduit par le lancement de grands projets d'infrastructure, notamment le port Dakhla Atlantique et la voie express Tiznit-Dakhla, ainsi que par des projets dans les domaines des énergies renouvelables et du dessalement de l'eau.

Ces efforts ont également porté sur une mise à niveau sociale globale, à travers la construction de centres hospitaliers universitaires et d'instituts technologiques, ainsi que le soutien à l'accès au logement, faisant ainsi du Sahara marocain un pôle économique continental émergent et un trait d'union entre le Royaume, sa profondeur africaine et l'espace atlantique, a-t-il ajouté.

Ce meeting, auquel ont pris part des universitaires, des membres de la famille de la résistance et de l'Armée de libération ainsi que des représentants de plusieurs partis politiques, a été marqué par un hommage rendu à huit anciens résistants de la région Rabat-Salé-Kénitra, en consécration de la culture de reconnaissance, de fidélité et de gratitude envers les valeureux hommes du Maroc qui se sont sacrifiés pour défendre sa liberté, son indépendance et son unité.

La rencontre a également été ponctuée par l'organisation d'un colloque animé par des professeurs universitaires et un représentant du Conseil local des oulémas, consacré à la dynamique diplomatique que connaît la question du Sahara marocain.