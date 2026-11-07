Maroc: De Mistura reste en poste, son avenir demeure suspendu

L'ONU maintient Staffan de Mistura dans ses fonctions d'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara. La confirmation tombe alors que la Minurso n'est pas reconduite et que la liquidation de ses opérations s'amorce. Le paradoxe n'a échappé à personne.

C'est jeudi soir, lors du point de presse quotidien, que Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, a livré la précision. Le diplomate italo-suédois poursuit son travail depuis Bruxelles. Il a été nommé par le Secrétaire général lui-même. Il garde donc son mandat, a insisté le porte-parole.

La mise au point répondait à des questions insistantes. Que fait au juste l'Envoyé personnel, à l'heure où la mission chargée de surveiller le cessez-le-feu commence à plier bagage ? Sa tâche relève du volet politique du dossier, par nature distinct de la présence sur le terrain. Mais le décor change, et les journalistes ont voulu savoir si le poste avait encore sa raison d'être.

D'autres interrogations ont suivi. Faut-il maintenir la fonction ? Sa durée est-elle liée à celle du Secrétaire général sortant, de sorte que la mission de De Mistura prendrait fin avec son départ ? Sur ce point, Stéphane Dujarric n'a rien promis.

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Quant à l'avenir plus lointain de l'Envoyé personnel, il ne dépend pas de lui. Le nom du prochain Secrétaire général n'est pas arrêté, a rappelé Stéphane Dujarric. Les décisions sur les postes de haute responsabilité relèveront des orientations de la future direction de l'ONU.