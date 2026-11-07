Afrique: L'Angola souhaite de nouveaux modèles de coopération économique avec le continent

Luanda — La nécessité de redéfinir les modèles de coopération économique et de passer d'un financement par la dette souveraine à un investissement en fonds propres, afin de favoriser l'industrialisation de l'Afrique, a été soulignée ce jeudi à Shanghai (Chine) par le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns.

Intervenant lors du Forum de la Banque de Chine, dans le cadre de la 9e Exposition internationale des importations de la Chine (CIIE 2026) -- qui se tient du 5 au 10 novembre dans ce pays asiatique, le ministre a appelé au renforcement des partenariats stratégiques fondés sur l'innovation et la production locale.

Selon un communiqué de presse transmis ce vendredi à l'ANGOP, le ministre a fait remarquer que les données couvrant la période 2011-2026 révèlent un paradoxe sur le continent africain : celui d'une immense richesse naturelle et d'un fort potentiel démographique, qui contrastent avec une fuite persistante des capitaux et le poids étouffant du service de la dette.

Rui Miguêns a précisé que, bien que le continent ait attiré environ 800 milliards de dollars américains d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des 15 dernières années, une grande partie de ces fonds s'est concentrée dans le secteur extractif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En revanche, a-t-il ajouté, l'Afrique perd chaque année environ 89 milliards de dollars en flux financiers illicites, tandis que le service de la dette extérieure dépasse les 80 milliards de dollars par an -- un montant supérieur au total cumulé des IDE et de l'Aide publique au développement.

« Nous payons davantage pour honorer des engagements passés que ce que nous recevons pour construire l'avenir », a-t-il souligné. Dans cette perspective, le ministre de l'Industrie et du Commerce a averti que l'austérité, découlant de l'endettement, limite les investissements essentiels dans les infrastructures industrielles, l'innovation, l'éducation et la santé.

Concernant le processus de diversification économique et l'attraction des investissements en Angola, le responsable gouvernemental a souligné que l'exécutif angolais est engagé dans le processus de transition d'une économie dépendante du pétrole vers un modèle productif et diversifié.

Dans ce contexte, Rui Miguêns a mis en avant la mise en oeuvre du Programme de soutien à la production, à la diversification des exportations et à la substitution aux importations (PRODESI), qui accorde la priorité à l'agro-industrie, à la transformation des ressources minérales et au secteur manufacturier.

Il a également souligné les réformes législatives en cours en Angola, notamment la révision de la loi sur l'investissement privé, le programme de privatisations, les règles relatives au contenu local, ainsi que l'exploitation du marché de 1,4 milliard de consommateurs offert par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le ministre a encouragé les institutions financières chinoises et le secteur privé à adopter de nouveaux mécanismes de financement, tels que les partenariats public-privé et les financements mixtes, en vue de développer des zones économiques spéciales, les énergies renouvelables et l'innovation numérique.

À cet égard, Rui Miguêns de Oliveira a invité les investisseurs internationaux à explorer les opportunités d'affaires, non seulement à Luanda, mais aussi au sein des pôles industriels émergents dans des provinces telles que Benguela, Huambo et Huíla.

La promotion du potentiel économique et entrepreneurial de l'Angola, visant à élargir les opportunités de coopération, à attirer des investissements et à renforcer la présence du pays dans la dynamique du commerce international, figure parmi les priorités de la délégation participant à la 9e édition de l'Exposition internationale des importations de Chine (CIIE 2026).

L'événement réunit plus de 100 institutions angolaises, issues tant du secteur public que du secteur privé. L'Exposition internationale des importations de la Chine est reconnue comme l'une des principales plateformes internationales de promotion du commerce et d'ouverture du marché chinois aux produits et services étrangers ; elle constitue un espace privilégié pour nouer des partenariats stratégiques, rapprocher les marchés et identifier des opportunités d'affaires. OPF/HM/CS/LUZ