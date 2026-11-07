Angola: Le pays et l'Allemagne renforcent leur coopération

Luanda — L'Angola et l'Allemagne ont réaffirmé jeudi, à Luanda, leur engagement à approfondir leur coopération bilatérale dans les domaines de la diversification économique, de l'industrialisation et du transfert de technologies.

C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, lors de la clôture de la 4e réunion de la Commission bilatérale Angola-Allemagne.

À cette occasion, il a jugé productif le travail accompli par les équipes techniques des deux pays et a souligné que les résultats obtenus témoignent de la complémentarité des deux économies et reflètent des priorités ayant un impact concret.

Il a mis en avant l'expertise allemande en matière industrielle, technologique et de formation, fondamentale pour le processus de diversification économique de l'Angola.

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Il a également insisté sur la nécessité pour les deux pays d'assurer la mise en oeuvre des accords conclus, avec la participation des équipes techniques, afin de transformer les décisions en actions concrètes.

« Plus que de multiplier les engagements, nous assumons aujourd'hui l'obligation de les exécuter », a-t-il déclaré.

Le gouvernant a, d'autre part, a souligné l'importance du dialogue politique, du respect des principes de la Charte des Nations Unies, du multilatéralisme et du règlement pacifique des conflits internationaux.

De son côté, le secrétaire d'État du ministère fédéral des Affaires étrangères allemand, Géza Andreas von Geyr, a qualifié la rencontre de fondamentale pour le renforcement de la coopération bilatérale.

Parmi les sujets abordés, il a insisté sur les questions de politique de sécurité étrangère, défendant la nécessité de trouver des solutions justes et pacifiques aux conflits armés qui affectent l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Il a averti que les conflits contribuent à l'aggravation des pénuries alimentaires et à la hausse des prix de l'énergie à l'échelle mondiale, et a appelé à un règlement de ces crises conformément au droit international.

Sur le plan économique, il a indiqué que l'Angola et l'Allemagne entretiennent des relations de coopération depuis plusieurs années.

Selon Géza von Geyr, les entreprises allemandes contribuent largement au renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Il a également réaffirmé la volonté de l'Allemagne de soutenir la formation du personnel national, la diversification de l'économie et le renforcement des infrastructures.

Concernant la délivrance des visas, il a assuré que l'Allemagne poursuivrait ses efforts pour réduire les procédures administratives au sein de ses représentations diplomatiques, afin de faciliter l'obtention de ces documents.

Parmi les thèmes abordés lors de la 4e réunion de la Commission bilatérale Angola-Allemagne figuraient la diversification de l'économie, le renforcement de la coopération bilatérale, l'immigration, la formation du personnel national, l'investissement privé et les enjeux de la politique et de la sécurité internationales.