Afrique Centrale: Brazzaville - Le Président Félix Tshisekedi a participé au lancement de la décennie des nations unies pour le boisement et le reboisement

En marge de la célébration de la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé, ce vendredi 6 novembre à Brazzaville, au lancement de la Décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement.

Cette rencontre a rassemblé les Présidents Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Faustin-Archange Touadéra de la République centrafricaine.

La question de la déforestation en République démocratique du Congo a notamment été abordée par le Chef de l'État lors d'une conférence de presse organisée au Centre international des conférences de Kintélé.

Dans son intervention, le Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a identifié l'agriculture itinérante sur brûlis parmi les principales causes de la disparition des forêts. Pour y remédier, il a proposé de privilégier la sédentarisation de l'agriculture et l'agroforesterie durable.

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Le Président de la République a également évoqué l'accès à l'électricité comme alternative au bois-énergie, ainsi que le reboisement.

Dans la zone économique de Maloukou, située à 45 kilomètres du centre-ville de Brazzaville, les Chefs d'État et les délégations présentes ont participé à une opération de plantation d'arbres, l'un des temps forts de cette cérémonie placée sous le signe de la protection des écosystèmes forestiers.

Le lancement de cette Décennie a concrétisé une démarche engagée par la République du Congo auprès des Nations Unies. Le 16 avril 2025, l'Assemblée générale de l'organisation avait adopté, à l'initiative de ce pays, une résolution instituant cette mobilisation internationale pour le boisement et le reboisement.

Saluant l'aboutissement de cette démarche, le Président Denis Sassou Nguesso a exprimé sa satisfaction face à l'adhésion des autres États.

« Brazzaville est le point de départ d'une mondialisation mondiale en faveur de la protection des forêts dont les générations futures seront les bénéficiaires », a-t-il déclaré.

Cette initiative a également reçu le soutien exprimé par Khalilur Rahman, Président en exercice de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, invité d'honneur de la cérémonie.