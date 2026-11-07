Afrique de l'Ouest: Une diplomatie de l'apaisement au coeur des mutations sahéliennes

Le 6 novembre 2026, une séquence diplomatique significative s'est déroulée à Niamey. Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a reçu le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Niang, porteur d'un message du président Bassirou Diomaye Faye à l'attention du général Abdourahamane Tiani.

Au-delà des usages protocolaires et des condoléances exprimées suite au décès du père du chef de l'État nigérien, cette visite du chef de la diplomatie sénégalaise dans la capitale nigérienne Cheikh NIANG, marque une volonté manifeste de dialogue entre Dakar et Niamey, dans un contexte régional marqué par une profonde reconfiguration institutionnelle.

Une géopolitique de la main tendue

Le président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE met en marche la machine diplomatique de la CEDEAO qu'il préside pour un an. Cette mission menée par le Sénégal revêt une importance stratégique. Elle illustre ce que l'on pourrait qualifier de «diplomatie du voisinage pragmatique». Face à la fracture institutionnelle qui scinde l'Afrique de l'Ouest entre les États membres de la CEDEAO et ceux de l'Alliance des États du Sahel (AES), Dakar semble vouloir privilégier une médiation fondée sur la proximité historique plutôt que sur la rigidité des cadres formels.

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La rigueur de cette approche réside dans la reconnaissance tacite d'une réalité incontournable : la souveraineté retrouvée des pays de l'AES ne saurait occulter l'interdépendance séculaire des peuples. En insistant sur la libre circulation des biens et des personnes - des dispositions qui, selon le ministre Cheikh Niang, « précèdent les institutions » -, le Sénégal opère un retour aux fondamentaux. Il s'agit de dépolitiser les échanges humains pour préserver le tissu économique et social, malgré les divergences de trajectoires politiques.

Vers un nouveau paradigme régional

Sur le plan géopolitique, cette visite souligne une subtile évolution dans la gestion des tensions sahéliennes. Dakar, tout en réaffirmant son ancrage au sein de la CEDEAO, semble avoir compris que la confrontation doctrinale avec les autorités de transition de Niamey, Ouagadougou et Bamako a atteint ses limites. La stratégie sénégalaise semble désormais s'orienter vers une «diplomatie à géométrie variable», capable de maintenir des canaux de communication ouverts avec les régimes souverainistes sans pour autant fragiliser l'édifice communautaire.

Le défi est immense : concilier les aspirations à une souveraineté totale portées par l'AES et la nécessité d'une intégration régionale cohérente. Le discours sénégalais, empreint de respect pour les choix des «frères nigériens», témoigne d'une volonté d'apaiser les crispations identitaires qui ont longtemps pollué le débat régional. En se positionnant comme un facilitateur plutôt que comme un censeur, le Sénégal tente de restaurer une confiance indispensable à toute architecture sécuritaire et économique pérenne.

En somme, cette visite à Niamey ne constitue pas seulement une étape protocolaire ; elle est le signe d'une maturité diplomatique nouvelle. Elle suggère que l'avenir de l'intégration ouest-africaine ne se jouera pas dans l'affrontement des structures, mais dans la capacité des États à articuler, avec intelligence et réalisme, leurs intérêts nationaux et l'impératif d'un destin partagé, enraciné dans une histoire commune que les soubresauts politiques ne sauraient effacer.