Afrique: CAN Pamoja 2027 - La RDC reçoit la Sierra Leone le 12 novembre

Les Léopards A de la République démocratique du Congo (RDC) recevront, le 12 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, les Leones Stars de la Sierra Leone. Leur sélectionneur, Sébastien Desabre, a rendu publique, le 6 novembre, la liste des joueurs retenus pour cette confrontation.

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) Pamoja sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Pour les 3e et 4e journées du groupe E des éliminatoires de cette compétition, la RDC sera opposée à la Sierra-Leone. Le premier acte est programmé le 12 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, et le second acte le 17 novembre, au Stade el Abdi à El Jadida, au Maroc. Cette rencontre sera délocalisée car la Sierra ne dispose pas de stade homologué par la Confédération africaine de football (CAF).

Pour ces deux echéances de la CAF, Sébastien Desabre a rappelé le tôlier Cédric Bakambu, exilé à San Diego, aux Etats-Unis (Où il a déjà inscrit quatre buts en neuf matches), préféré à Samuel Essende qui cumule quatorze buts et trois passes décisives en douze matches avec Young Boys de Berne, en Suisse. L'on note le retour du gardien de but Dimitry Bertaud de Forge, au Canada; et la confirmation de deux nouveaux qui decouvrent la tannière des Léopards de la RDC, notamment Ezechiel Banzuzi de Leipzig, en Allemagne, et le prometteur récupérateur Noah Mbamba de Lorient, en France (Passé par le Club de Bruges KV, Bayer Leverkusen, Fortuna Dusseldorf, Dender).

Des absents...

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L'on note les absences remarquées du latéral droit Aaron Wan Bissaka d'Aston Villa, en Angleterre, éloigné de terrain depuis sa blessure contractée le 17 octobre dernier lors du match contre Newcastle de Yoane Wissa; du milieu offensif Théo Bongonda d'Al Faysaly FC, en Arabie saoudite; du récupérateur Charles Pickel de Sharjah FC, aux Emirats arabes unis; du défenseur central Dylan Batubinsika du Steaua Bucaest, en Roumanie; de l'attaquant Michael-Ange Balikwisha de La Gantoise, en Belgique; du milieu Aaron Tshibola de Kilmarnock, en Ecosse, etc. Le milieu de terrain Mario Stroeykens d'Anderlecht ne figure pas également sur cette liste, attendu pour ses débuts internationaux avec la RDC, mais qui a retrouvé l'aire de jeu il y a peu, après un moment d'absence pour blessure.

Sébastien Desabre conserve toutefois son noyau, avec des joueurs comme Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Edo et Joris Kayembe, Moutoussamy, Sadiki, Elia, et le retour de Bakambu, etc. Les Léopards sont premiers du groupe E avec 6 points, après deux journées, vainqueurs de la Guinée équatoriale à Kinshasa, le 24 septembre, par 2 - 0, et du Zimbabwe à Harare, par 2 -1, devant le Zimbabwe (3 points), la Guinée équatoriale (3 points), et la Sierra Leone (0 point).

Les Léopards retenus

Les gardiens de but retenus parmi les vingt-six de Desabre sont Mathieur Epolo (Standard Liège - Belgique), Dimitry Bertaud (Forge - Canada), Timothy Fayulu (FC Sion - Suisse).

Les défenseurs sont Gédéon Kalulu (Aris Tessalonique - Grèce), Kevin Pedro (Saint-Etienne - Ligue 2 France), Joris Kayembe (Genk - Belgique), Steve Kapuadi (Widzew Lodz - Pologne), Arthur Masuaku (Konyaspor - Turquie), Jordy Makengo (Fribourg - Allemagne), Chancel Mbemba (Al Diriyah - Arabie Saoudite), Axel Tuanzebe (Aj Auxerre - France), et Willy Kambwala (Côme - Italie).

Les milieux de terrain convoqués sont Noah Sadiki (Sunderland - Angleterre), Samuel Moutoussamy (Atromitos - Grèce), Edo Kayembe (Watford - D2 Angleterre), Ngal Ayel Mukau (Lille - France), Noah Mbemba (Lorient - France), Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig - Allemagne), Junior Kadile (Lens - France), Nathanael Mbuku (Saint Trond - Belgique), Brian Cipenga (Almeria - D2 Espagne), et Meschak Elia (Alanyaspor - Turquie).

Les attaquants appelés sont Cédrick Bakambu (San Diego / Etats-Unis ), Yoane Wissa (Newcastle Utd - Angleterre), Simon Banza (Al Jazira Club - Emirats arabes unis), et Fiston Mayele (Al Ahli SC - Libye).

La Sierra Leone...

Dernier du groupe, La Sierra Léone avait perdu le 24 septembre à domicile, en première journée, contre le Zimbabwe 2-3, dans un scénario inattendu après avoir mené 2-0 jusqu'à la 72e minute. En deuxième journée, le 28 septembre en déplacement, elle s'est s'inclinée devant la Guinée équatoriale 0-1. C'est donc une équipe blessée, à la recherche de ses premiers points, qui affrontera les fauves congolais. Le sélectionneur français des Leones Stars, Didier Gomes Da Rosa, a dévoilé la liste équilibrée de ses hommes.

Les gardiens de but retenus sont Mamadou Jalloh (VPS Vaasan - Finlande), Francis Koroma (Katsina United - Nigeria) et Ibrahim Sesay (Alashkert FC - Arménie). Les défenseurs sont Abdulai Juma Bah (Augsburg FC - Allemagne), Emmanuel Samadia (Hartford FC - Etats-Unis), Alpha Turay (El Gouna - Égypte), Sallieu Tarawallie (FC Kallon - Sierra Leone), MJ Kamson-Kamara (Kilmarnock FC - Écosse), Osman Kakay (Kosice FC - Slovaquie) et Mohamed Fofanah (East End Lions - Sierra Leone).

Les sept milieux de terrain sont Saidu Bah Kamara (Commercial Bank - Éthiopie), Tyrese Fornah (Northampton FC - Angleterre), Samuel Bekoe (Hafia FC - Guinée), Ibrahim Turay (Stjarnan FC - Islande), Saidu Fofanah (Wolaita Dicha - Éthiopie), Momoh I. Kamara (Elfsborg IF - Suède) et Ra'ees Bangura Williams (Cambridge United - Angleterre).

Enfin, huit attaquants font partie du groupe, notamment Santigie Yusuf Sesay (Arsenal Tivat - Monténégro), Alhassan Koroma (Baniyas - Émirats arabes unis), Daniel Kanu (Notts County - Angleterre), Malachi Jones (New York City - Etats-Unis), Sullay Kaikai (Cambridge United - Angleterre), Augustus Kargbo (Blackburn Rovers - Angleterre), Idris Kanu (Barnet - Angleterre), et Alie Conteh (Inter Turku FC - Finlande).