Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le CIO satisfait du déroulement des Jeux

À mi-parcours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a fait part de sa satisfaction concernant le déroulement de la compétition. Reçue vendredi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, elle a notamment salué l'engagement des autorités sénégalaises et la collaboration entre l'État et le mouvement olympique.

Le Comité international olympique (CIO) se dit satisfait de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. En audience avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, vendredi, la présidente de l'instance olympique, Kirsty Coventry, a dressé un bilan positif de la première partie de cette compétition, qui se déroule au Sénégal depuis le 31 octobre.

Selon les informations publiées sur la page officielle de la Présidence de la République, la dirigeante du CIO a également transmis au chef de l'État les retours positifs des délégations venues de plus de 200 pays. Elle a salué le soutien apporté par les autorités sénégalaises ainsi que l'implication personnelle du président de la République dans les derniers préparatifs de l'événement.

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Cette satisfaction intervient alors que Dakar accueille le premier événement olympique organisé sur le continent africain. La collaboration entre le gouvernement et le mouvement olympique a également été mise en avant lors de cette rencontre.

De son côté, le Président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de faire des JOJ un levier de développement durable pour le Sénégal. Le chef de l'État a notamment évoqué les infrastructures réalisées, le renforcement des compétences des jeunes et les perspectives de développement de l'économie du sport.