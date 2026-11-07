Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 7 novembre 2026

revue de presse

CANEX WKND 2026 – L’ Afrique veut transformer sa puissance créative en moteur de croissance économique

Lagos, capitale économique du Nigeria, accueille du 5 au 8 novembre 2026 le Creative Africa Nexus (CANEX) WKND, un rendez-vous panafricain consacré aux industries culturelles et créatives. Organisé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en partenariat avec le gouvernement fédéral nigérian, l'événement ambitionne de transformer le rayonnement international de la culture africaine en opportunités économiques durables. Au cœur des discussions : le financement des créateurs, la protection de la propriété intellectuelle, l'innovation technologique et l'accès aux marchés mondiaux.

La créativité africaine s'impose progressivement comme un secteur stratégique pour la croissance économique du continent. De la musique au cinéma, en passant par la mode, la littérature, la gastronomie et les arts visuels, les productions culturelles africaines connaissent une visibilité internationale croissante. Mais derrière ce succès se pose une question essentielle : comment faire en sorte que les richesses générées par cette créativité profitent davantage aux artistes, aux entrepreneurs et aux économies africaines ? [Source allAfrica]

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Massacre de Shakahola : Malgré la condamnation de Mackenzie, les familles exigent des réponses

Au Kenya, la condamnation du pasteur Paul Mackenzie à 200 ans de prison constitue une étape judiciaire majeure, mais ne dissipe pas les souffrances des familles des victimes de sa secte.

À Mombasa, celles-ci continuent de réclamer des réponses sur le sort de leurs proches disparus, tandis que la défense conteste la décision du tribunal.

Suleiman Ziro, qui a perdu six de ses enfants et son épouse dans cette affaire en 2023, a salué le verdict tout en soulignant ses limites. « Je dirais que le résultat d’aujourd’hui est bon. Mais pour moi, rien ne sera vraiment réglé tant que je ne saurai pas ce qu’il est advenu des membres de ma famille qui ont disparu.», a-t-il déclaré. Le père de famille, qui avait parcouru 120 kilomètres pour assister à l’audience, déplore notamment l’absence de restitution des dépouilles de ses proches. [Source Africanews]

RCI : Le caoutchouc, premier produit agricole d’exportation

Une étape historique vient d’être franchie pour l’agriculture ivoirienne. Le caoutchouc naturel est officiellement devenu le premier produit agricole d’exportation en volume de la Côte d’Ivoire, devançant le cacao, et le deuxième en valeur.

C’est dans ce contexte de succès sans précédent que l’Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (APROMAC), reconnue comme Organisation interprofessionnelle agricole (OIA), célèbre ses 50 ans d’existence du 5 au 7 novembre 2026 à Abidjan.

Placée sous le parrainage du Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, la cérémonie d’ouverture des festivités a réuni ce vendredi l’ensemble des acteurs du secteur : producteurs villageois, chercheurs, usiniers, industriels et autorités administratives, autour du thème : « L’APROMAC, 50 ans de succès au service d’une industrie prospère du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire ». [Source Apanews]

SIPSIS 2026 : Le Burkina Faso veut fédérer les compétences sahéliennes autour de la souveraineté sanitaire

Produire ses propres médicaments, développer les industries pharmaceutiques, valoriser les savoirs médicaux africains et réduire la dépendance aux approvisionnements extérieurs : la souveraineté sanitaire s’impose progressivement comme un enjeu stratégique pour les pays africains. C’est autour de ces défis que Ouagadougou accueillera, du 25 au 28 novembre 2026, la deuxième édition du Salon international des professionnels de santé et de l’intégration des soins (SIPSIS).

Le rendez-vous entend notamment rapprocher les acteurs sanitaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour réfléchir à des réponses communes aux défis de la prochaine décennie. [Source Afrik.com]

Nigeria. L'opposant Atiku Abubakar maintient sa candidature malgré son invalidation par la justice

L'opposant nigérian Atiku Abubakar a affirmé ce vendredi 6 novembre qu'il maintenait sa candidature à l'élection présidentielle prévue en janvier, au lendemain d'une décision de justice l'invalidant. Un tribunal d'Abuja a annulé jeudi les décisions prises par le président de son parti, le Congrès démocratique africain (ADC), jugé illégitime. La formation a annoncé faire appel.

Atiku Abubakar, l'un des principaux opposants au président Bola Tinubu, a affirmé vendredi qu'il participerait bel et bien à l'élection présidentielle en janvier au Nigeria, au lendemain de l'annulation de sa candidature par la justice.

"Je suis dans la course. Je ne vais nulle part", a publié dans un communiqué celui que le Nigeria appelle Atiku, dont le parti est en proie à des querelles intestines. Jeudi, un tribunal d'Abuja a annulé la candidature de celui qui brigue pour la septième fois la magistrature suprême en invalidant toutes les décisions prises par le président de sa formation politique, le Congrès démocratique africain (ADC), jugé illégitime. [Source Africa Radio]

Guinée : L'opposant Aliou Bah libéré après presque deux années de détention

L'opposant guinéen Aliou Bah a recouvré la liberté, vendredi 6 novembre, après près de 23 mois de détention. Le président du Mouvement démocratique libéral (MoDeL) avait bénéficié d'une grâce présidentielle début octobre, mais devait encore effectuer un stage obligatoire de réinsertion de 45 jours. Son parti annonce sa libération et réaffirme son engagement en faveur des libertés démocratiques.

C'est la fin d'une longue détention pour Aliou Bah, explique notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah. Dans un communiqué, sa formation politique, le MoDeL, exprime son soulagement après près de deux ans de détention de son leader. L'homme politique, âgé de 42 ans, avait été arrêté le 26 décembre 2024, alors qu'il s'apprêtait à entrer en Sierra Leone. [Source RFI]

RDC : Les ADF tuent au moins 33 civils et incendient un poste de santé

Au moins 33 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), jeudi 5 novembre, dans l’est de la République démocratique du Congo. L’assaut, mené dans la province du Nord-Kivu, a également provoqué la fuite de plusieurs patients atteints ou suspectés d’être infectés par le virus Ebola, suscitant des inquiétudes sanitaires.

Des combattants des Forces démocratiques alliées (ADF), groupe armé affilié à l’organisation État islamique, ont attaqué jeudi soir le village de Cantine-Aloya, situé à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Beni, dans la province congolaise du Nord-Kivu. L’incursion, déclenchée vers 23 heures, a fait au moins 33 morts parmi les civils, selon des informations recueillies vendredi 6 novembre par Reuters auprès de responsables locaux. Les assaillants ont incendié plusieurs habitations ainsi qu’un poste de santé. [Source LSI Africa]

Cameroun : Le nigérian Dangote s’implante dans le secteur pétrolier

Après le lancement de la construction d’une raffinerie au Kenya et l’introduction en Bourse de sa raffinerie nigériane, la plus grande du continent africain, le nigérian Dangote s’implante dans le secteur pétrolier au Cameroun.

Depuis l’incendie survenu en 2019 dans les installations de la Société nationale de raffinage (Sonara) à Limbé (sud-ouest), le Cameroun, pays d’Afrique centrale de près de 30 millions d’habitants, importe l’essentiel des produits raffinés nécessaires à sa consommation intérieure, malgré son statut de producteur de pétrole brut.

Le groupe du milliardaire nigérian Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, a créé une filiale au Cameroun, voisin du Nigeria, et s’est engagé à fournir 50% des produits raffinés du pays pendant 30 mois, selon un accord conclu avec la Sonara fin octobre. [Source Le 360 Afrique]

Éducation : Le Congo accélère la bataille pour un enseignement de qualité

La première revue sectorielle conjointe de l’éducation s’est tenue du 3 au 5 novembre, à Brazzaville. Elle vise l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation (SSE) 2021-2030 et entend accélérer les réformes du système éducatif afin d’améliorer durablement la qualité des enseignements et des apprentissages.

La rencontre a été placée sous le leadership du ministère de l’Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Elle a réuni les ministères en charge de l’éducation, les partenaires au développement, les organisations de la société civile ainsi que les autres parties prenantes du secteur. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Beijing : Oligui Nguema reçu avec les honneurs par Xi Jinping au Grand Palais du Peuple

Une haie d’honneur protocolaire, des troupes militaires tirées à quatre épingles exécutant un défilé impeccable et une fanfare interprétant les hymnes nationaux : c’est au cœur du prestigieux Grand Palais du Peuple à Pékin que le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été accueilli avec les plus hauts honneurs militaires et diplomatiques par Son Homologue, le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping.

Cette cérémonie officielle d’accueil majestueuse a ouvert la voie à une session bilatérale d’une importance capitale pour les relations entre Libreville et Pékin. [Source GabonMediaTime]