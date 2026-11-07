Madagascar: Le futur cyclone pourrait apporter de fortes pluies

La vigilance s'intensifie dans la partie nord-est de la Grande Île. L'amas nuageux au nord de l'île pourrait apporter de fortes pluies.

Les services météorologiques annoncent un risque de fortes pluies à mesure que la perturbation tropicale dans l'océan Indien se rapproche du nord-est de Madagascar.

« Il est encore difficile de dire si ce système touchera terre. Ce qui est fort probable, c'est qu'il s'approchera de nos côtes. Et qu'il touche terre ou non, les amas nuageux qui l'accompagnent apporteront de fortes pluies dans le Nord-Est », explique Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie. Cette direction a émis un bulletin d'avertissement de fortes pluies depuis hier.

« De fortes précipitations sont prévues dans les régions du Nord et du Nord-Est de Madagascar. Le cumul des pluies devrait atteindre 60 à 100 mm en 24 heures, le dimanche 8 novembre », souligne ce bulletin. Les régions de Diana, de Sava et d'Ambatosoa sont concernées par cet avertissement. Météo Madagascar a invité leurs habitants à appliquer les mesures d'alerte verte, hier.

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« Tout le monde est invité à suivre régulièrement les consignes données par les autorités locales », indique le communiqué. Les précautions en cas d'alerte verte consistent à enclencher sans tarder les préparatifs d'usage, à savoir la sécurisation des portes, des fenêtres et des toits, la constitution de stocks de première nécessité (bougies, piles) et l'écoute continue des bulletins d'information. « Ces fortes pluies pourraient provoquer la perturbation des activités quotidiennes, la stagnation de l'eau dans les zones basses et vulnérables aux inondations, la crue des rivières, les glissements de terrain et la dégradation des routes dans les zones fragiles», alerte Météo Madagascar.

Inondations inévitables

Dans les zones concernées, l'heure est à l'anticipation. Gervais Ndriamasy, habitant d'Ampanefena Atsimo, une zone particulièrement exposée aux crues dans le district de Vohémar, témoigne d'une réalité difficile. « Nous nous préparons à nous déplacer vers les zones hautes, chez des amis. Les inondations sont inévitables en cas de fortes pluies dans notre quartier, une zone basse où les canaux d'évacuation sont bouchés par des constructions ou ont été rétrécis », indique-t-il.

Enseignant, il pointe du doigt l'inégalité d'accès à l'information en milieu rural : « Les campagnes de sensibilisation restent limitées. Elles reposent surtout sur la radio et la télévision nationales, qui n'atteignent pas les paysans. Beaucoup n'ont donc pas accès aux informations. Les autorités devraient organiser des visites de porte-à-porte.» Cette critique est nuancée par la réponse des autorités locales, qui rappellent que, si l'information circule, une forme de résistance persiste.

« Les habitants tendent souvent à refuser l'évacuation préventive, attendant que le péril devienne tangible pour fuir, ce qui les expose à des risques accrus », explique une autorité du Nord-Est. Du côté des habitants, l'insécurité pèse sur la décision : beaucoup préfèrent rester chez eux par peur de voir leurs biens volés. Le phénomène a été localisé à environ 620 kilomètres à l'est-nord-est d'Antalaha, hier après-midi.

Le système poursuit sa route en direction du sud-ouest. Pour les cinq jours à venir, la trajectoire devrait s'incurver vers le nord-ouest, ce qui amorcerait un rapprochement direct avec les côtes de la région Sava dès dimanche. « S'il affichait initialement des vents d'environ 45 km/h, l'analyse des images satellite confirme la clarification progressive d'une circulation cyclonique. La baisse continue de la pression atmosphérique au coeur de la zone perturbée atteste d'un renforcement lent mais régulier au cours des dernières 24 heures », selon les explications des services météorologiques. Les conditions environnementales resteraient globalement propices à sa transformation en cyclone.