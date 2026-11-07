Madagascar: Jiu-jitsu - Mondiaux - Le pays veut renouer avec le titre

Comme lors des précédentes éditions, Madagascar sera représenté en nombre aux championnats du monde de jiu-jitsu à Abu Dhabi. Le sommet mondial débutera lundi.

Quatrième participation malgache. Madagascar confirme une nouvelle fois sa présence aux championnats du monde de jiujitsu d'Abu Dhabi. Dix-neuf combattants issus de différentes catégories, dont quinze du club Checkmat et quatre du Guerreros, qui prennent en charge eux-mêmes toutes les dépenses nécessaires, rejoindront Abu Dhabi en plusieurs vagues. La 18e édition du sommet mondial s'étale du 9 au 21 novembre.

Dirigée par le directeur technique national, Pay Rasamy Anoharana, la première vague, composée de ceux qui entreront en lice dès le début de la semaine, s'est envolée mercredi puis jeudi et rentrera juste après leur combat respectif afin de limiter les dépenses.

Lors de la 16e édition, en 2024, trois jiujitsukas malgaches avaient marqué l'histoire en remportant deux médailles d'or dans la catégorie amateur, grâce à Toavina Tafita Rafidinomena et Chafik Bigjee, ainsi qu'une médaille de bronze décrochée par Christian Ranaivomanana. L'unique engagé dans la catégorie des professionnels, ceinture marron des -77 kg, Andy Rasamy Anoharana, bouclera la participation malgache à la dernière journée du 20 novembre.

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Le sommet dans le viseur

Éliminé précocement lors de ses deux précédentes participations, Andy, multiple champion national et meilleur combattant depuis plus de deux saisons, ambitionne de faire mieux cette fois. « Je me suis préparé trois heures par jour et six jours par semaine durant deux mois, techniquement, tactiquement, physiquement et surtout mentalement. Il faut être en forme physiquement, car la technique ne suffit pas. Je vais me focaliser sur ma performance à chaque combat », confie Andy.

Le multiple champion national s'était illustré l'année dernière en remportant la médaille d'argent au Grand Slam d'Abu Dhabi et le bronze à l'Open Africa. Cinq combattants dans la catégorie des amateurs monteront sur le tatami ce lundi. On peut citer le champion en 2024, Toavina Tafita, ceinture bleue, Bryan Rasamy Anoharana, ceinture bleue des -56 kg, Nomasintsoatiana Raharijaona, ceinture bleue des -77 kg, la meilleure combattante nationale, Nofy Chuk Hen Shun, ceinture des -62 kg, et Voady Rabevahiny, ceinture blanche.

Madagascar aura deux représentants chez les Masters, Zo Aina Tsilavina Randriamanga, ceinture marron, Master 3, qui avait échoué en demi-finale en 2024, et Rina Wilson Razakarisoa, ceinture violette, Master 2 -94 kg. Ils combattront le 17 novembre. Trois autres sont engagés chez les jeunes de moins de 15 ans : Enoka, Tia Majuel et Naël, et quatre en Festival: Mahasoa, Idealisoa, Ilyan et Tiavina Stella. Ces jeunes athlètes monteront sur le tatami entre le 11 et le 16 novembre.