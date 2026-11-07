Madagascar: Refondation - Le Premier ministre invite les jeunes à s'engager dans la vie politique

7 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

La Masterclass organisée du 4 au 6 novembre à Antananarivo par l'Espace de dialogue des partis politiques (SIAP) et l'Union africaine a été consacrée à la place des jeunes dans la vie politique.

Placée sous le thème « Jeunesse et refondation, de l'intégrité à l'engagement », cette rencontre a permis d'aborder leur contribution à la concertation nationale et à la gouvernance. Au-delà des échanges, l'objectif était de trouver des moyens de transformer leur intérêt pour les affaires publiques en une participation concrète aux processus décisionnels. Car s'intéresser à la politique ne signifie pas nécessairement s'y engager.

Lors de son intervention, le Premier ministre a notamment appelé les jeunes à sortir de leur réserve. Selon lui, le désengagement des citoyens laisse progressivement le champ libre aux seuls acteurs politiques, alors que les orientations prises concernent l'ensemble de la population. « J'ai constaté depuis longtemps que les Malgaches disent souvent qu'ils ne font pas de politique. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement des jeunes. Je vous transmets ce message : la jeunesse a des responsabilités à prendre », a-t-il déclaré.

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Le chef du gouvernement a notamment encouragé les jeunes à rejoindre les partis politiques ou à créer leurs propres formations. Pour lui, rester à l'écart de la politique revient à laisser d'autres décider à leur place. Il a également évoqué les crises politiques traversées par Madagascar, qu'il associe à cette faible implication citoyenne. Lorsque la population ne prend pas part aux choix politiques, elle risque de se retrouver entraînée dans des orientations qu'elle n'a pas contribué à définir.

Cet appel à l'engagement soulève néanmoins une question fondamentale : comment garantir aux jeunes un rôle qui ne se limite pas à assister à des rencontres ou à suivre des formations ?

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