Madagascar: Amoronankona - Un motocycliste tué après une violente chute

Un jeune motocycliste de 22 ans a trouvé la mort après une perte de contrôle sur la nouvelle route reliant Ambohimahitsy à Amoronankona.

Un homme circulant sur la nouvelle route reliant Ambohimahitsy à Amoronankona a été projeté sur la voie opposée après avoir perdu le contrôle de sa moto, avant-hier en fin d'après-midi. Selon les informations recueillies et les constatations effectuées par les gendarmes sur place, le conducteur du deux-roues, un jeune homme de 22 ans, est décédé sur le coup. Une voiture est également impliquée dans cet accident. Le véhicule et son conducteur ont rapidement été évacués des lieux et conduits à la brigade de gendarmerie afin d'éviter tout risque de vindicte populaire. Le corps de la victime a, quant à lui, été transporté à la morgue de l'hôpital. Sa famille est déjà venue le reconnaître.

L'accident s'est produit vers 18 heures. Alertés, les gendarmes, accompagnés d'un médecin, sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont découvert le corps d'un homme qui ne présentait déjà plus aucun signe de vie sur la chaussée. Les responsables ont immédiatement procédé aux premières constatations afin de déterminer les circonstances du drame.

Course-poursuite

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« Dans un virage, deux motocyclistes qui se poursuivaient à vive allure circulaient depuis Amoronankona en direction d'Ambohimahitsy. L'une des motos a frôlé la roue avant droite d'une voiture qui roulait devant elle. Le conducteur du deux-roues a alors perdu le contrôle de son engin, a été projeté sur la voie opposée et a lourdement chuté. Selon les premières constatations, l'excès de vitesse et la perte de contrôle de la moto, dans le contexte de cette course-poursuite, seraient à l'origine de l'accident », ont précisé les forces de l'ordre chargées des constatations.

Outre les conséquences mortelles de l'accident, la moto accidentée, de marque « Racing King », appartenant à la victime, a également subi des dégâts. La roue avant droite de la voiture, une « Suzuki Lyd215 », a été endommagée. Il a également été établi que le conducteur de la voiture est un ressortissant étranger, directeur d'une entreprise. Le calme est resté de mise sur les lieux après ce grave accident. Des mesures de précaution ont néanmoins été prises afin de prévenir tout débordement. Les éléments de la brigade de gendarmerie d'Antananarivo-ville poursuivent leur enquête sur cette affaire.