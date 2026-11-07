Madagascar: Eric Randrianarison - « L'objectif est de monter sur le podium »

interview

Après les Makis U18 filles, les seniors disputent à leur tour l'Africa Women's Sevens au Kenya, ce jour. Leur coach, Eric Randrianarison, répond à nos questions sur la préparation de l'équipe et les objectifs fixés .

Quels sont les objectifs fixés aux Ladies Makis pour cette Africa Women's Seven au Kenya, qui débute ce samedi ?

Notre principal objectif est de terminer la phase de poules aux deux premières places afin de nous qualifier pour la suite de la compétition. Ensuite, nous tenterons d'aller le plus loin possible, malgré la présence de plusieurs joueuses qui découvrent pour la première fois l'Africa Cup et l'Africa Women's Sevens.

Six nouvelles joueuses figurent dans la sélection. Comment se sont-elles intégrées au groupe et quelle valeur ajoutée peuvent-elles apporter à l'équipe ?

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L'équipe féminine senior de rugby à VII traverse actuellement une période de transition. À la suite du retrait de certaines joueuses cadres, qui ont fait le choix de ne plus revenir en sélection nationale, la Direction technique nationale et les techniciens de Malagasy Rugby ont opté pour un renouvellement de l'effectif.

Madagascar dispose toutefois d'un vivier de talents. Certaines joueuses ont déjà une expérience des compétitions internationales, notamment du tournoi AROI, de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du monde 2022. C'est notamment le cas de la capitaine Sarindra Sahondrarimalala et de Véronique Rasoanekena. De leur côté, les nouvelles joueuses apportent de la puissance et de la rapidité, deux qualités qui peuvent constituer de précieux atouts dans le rugby à VII.

Comment s'est déroulée la préparation de l'équipe avant cette compétition ? Quels sont les aspects du jeu que vous avez particulièrement travaillés ?

La préparation a été relativement courte, puisqu'elle n'a duré qu'un mois. Malgré ce délai limité, chaque joueuse a affiché une condition physique satisfaisante et une réelle détermination à progresser. Par rapport à l'effectif habituel, cette nouvelle formation présente toutefois quelques lacunes, notamment en raison du poste occupé en club par certaines joueuses, qui évoluent au poste de trois-quarts aile. Nous ferons donc avec les joueuses à notre disposition, en mettant particulièrement l'accent sur la défense, la touche et la récupération du ballon.

Quelles sont, selon vous, les équipes les plus redoutables de ce tournoi ? Quelles stratégies les Ladies Makis comptent-elles adopter pour rivaliser avec elles ?

Dans notre poule, l'Ouganda apparaît comme le principal favori. Toutefois, nous ne sous-estimons aucune de nos adversaires, notamment le Burkina Faso. En se rendant à Nairobi, les Ladies Makis se sont préparées à affronter toutes les équipes, quelles qu'elles soient.

Quelles sont les ambitions des Ladies Makis au Kenya ? Peut-on espérer un retour sur le podium africain ?

Le titre de championne d'Afrique et la qualification pour le Seven 3 ne sont accessibles qu'à une seule équipe. Pour les Ladies Makis, l'ambition est de retrouver le podium continental, même si le défi s'annonce encore difficile cette année. À plus long terme, l'objectif est de préparer l'équipe en vue des Jeux olympiques 2032.