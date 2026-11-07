Madagascar: Immobilier - Le partenariat bancaire facilite l'accès à la propriété

Bred Madagasikara et Solidis s'associent pour faciliter l'accès au crédit immobilier, avec une garantie pouvant couvrir jusqu'à 100 % du financement, sans apport personnel.

L'accès au logement devient plus accessible grâce à un nouveau partenariat financier. Bred Madagasikara Banque Populaire et Solidis ont signé une convention de cautionnement immobilier destinée à faciliter l'acquisition ou la construction d'une résidence principale. Cette initiative vise notamment les particuliers qui rencontrent des difficultés à réunir les garanties nécessaires pour obtenir un crédit immobilier.

Grâce à cette collaboration, la garantie de Solidis constitue une alternative à l'hypothèque. Elle permet de sécuriser les crédits et de simplifier le traitement des demandes de financement. Les délais d'instruction des dossiers devraient également être réduits, facilitant ainsi les démarches des futurs propriétaires.

L'offre prévoit plusieurs conditions de financement, notamment l'absence d'apport personnel et une possibilité de prise en charge allant jusqu'à 100 % du montant du projet. La durée de remboursement peut atteindre vingt ans.

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Facteur de stabilité

Ces dispositions offrent davantage de possibilités aux ménages souhaitant concrétiser leur projet immobilier sans disposer immédiatement d'une épargne importante.

L'enjeu dépasse le simple financement bancaire. L'accès à la propriété constitue un facteur de stabilité pour les familles. En associant leurs compétences, Bred Madagasikara Banque Populaire et Solidis entendent ainsi élargir les possibilités de financement immobilier et accompagner davantage de particuliers dans la réalisation de leur projet de logement.