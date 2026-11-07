Madagascar: Rugby à VII - Les Ladies Makis visent le SVNS 3

Le rugby féminin malgache aborde une nouvelle étape de son développement. Portées par la médaille de bronze historique des Makis U18 filles aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, les Ladies Makis seniors entrent en lice ce samedi à Nairobi, au Kenya, avec l'ambition de retrouver le podium continental et de décrocher leur qualification pour le World Rugby SVNS 3 les 7 et 8 novembre.

La tâche s'annonce difficile pour la sélection malgache, engagée dans une phase de transition générationnelle. Madagascar évoluera dans la poule C avec l'Ouganda, Maurice et le Burkina Faso. Trois adversaires aux profils différents, mais qui ne laissent aucune marge d'erreur aux protégées d'Eric Randrianarison, coach de l'équipe nationale.

Sur le papier, l'Ouganda, réputé pour son jeu athlétique, constitue le principal adversaire des Malgaches. Lors de la précédente édition, les Lady Cranes avaient déjà dominé les Ladies Makis dans le match pour la troisième place, sur le score de 38 à 12.

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Les rencontres face à Maurice et au Burkina Faso seront ainsi décisives pour espérer terminer parmi les deux premières équipes de la poule et accéder aux quarts de finale. Au total, dix sélections sont réparties en trois groupes. Les deux premières de chaque poule, ainsi que les deux meilleures troisièmes, se qualifieront pour les quarts de finale.

Mission difficile

Cette compétition intervient dans un contexte de renouvellement de l'effectif malgache. Six nouvelles joueuses font leur apparition au sein de la sélection. Le staff technique mise sur un groupe associant jeunesse et expérience, avec notamment la capitaine Sarindra Sahondrarimalala et Véronique Rasoanekena, toutes deux présentes lors de la Coupe du monde de 2022.

La préparation, qui n'a duré qu'un mois, représente un autre défi pour la sélection malgache. Le staff technique a particulièrement travaillé la défense, la touche et la récupération du ballon afin de pallier certaines insuffisances dans la composition de l'effectif. La puissance et la vitesse des nouvelles joueuses pourraient néanmoins constituer des avantages dans le jeu à VII.

Quatrièmes de l'édition 2025, les Ladies Makis ont déjà une expérience des exigences de ce tournoi. Elles avaient notamment largement dominé Maurice (42-7), avant de s'incliner devant le Kenya (17-22) et l'Ouganda (12-38). Pour cette nouvelle édition, elles espèrent franchir un nouveau cap. « L'objectif est de monter sur le podium, même si ce sera encore difficile pour cette année », reconnaît leur entraîneur. À plus long terme, le rugby féminin malgache nourrit également l'ambition de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2032.

Treize fois championne d'Afrique, l'Afrique du Sud fera figure de référence dans cette compétition, même si elle ne peut prétendre au ticket qualificatif réservé à la meilleure sélection éligible. Le Kenya, porté par son public, et l'Ouganda comptent également parmi les principaux prétendants. Malgré un statut d'outsider à Nairobi, les Ladies Makis entendent défendre leurs chances et tenter de créer la surprise.