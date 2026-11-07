Madagascar: Emploi - La maîtrise du français élargit les opportunités professionnelles

À Madagascar, la maîtrise du français représente un avantage dans la recherche d'emploi et l'évolution de carrière. Dans plusieurs secteurs, notamment les organisations non gouvernementales (ONG), les institutions et les entreprises tournées vers l'international, cette compétence linguistique facilite le recrutement et l'accès à certaines responsabilités. Une situation qui pose également la question de l'égalité des chances pour les candidats qui ne maîtrisent pas cette langue.

Selon l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Madagascar comptait environ 8,7 millions de francophones en 2025, soit 26,6 % de la population. Malgré cette proportion, le français conserve une place importante dans le fonctionnement de nombreuses structures professionnelles. La rédaction de rapports, les échanges avec les partenaires étrangers et la participation aux réunions font partie des activités qui nécessitent souvent une bonne maîtrise de cette langue.

Dans le secteur du travail social, cette compétence facilite notamment la communication institutionnelle et la gestion des projets. Tsantasoa, professionnelle dans le secteur du travail social, souligne son importance dans l'exercice quotidien de son métier.

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« La maîtrise du français a été un critère important dans l'obtention de mon emploi. Dans notre domaine, nous sommes souvent amenés à rédiger des rapports, des comptes rendus, des projets et à communiquer avec différents partenaires institutionnels et organisations », explique-t-elle.

Au-delà du recrutement, le français peut également influencer les possibilités d'évolution professionnelle. « Elle me permet de mieux communiquer avec les partenaires, de rédiger des documents professionnels et de participer à des réunions ou à des formations. Elle peut également faciliter l'accès à des postes comportant davantage de responsabilités, notamment dans la coordination et la gestion de projets », poursuit-elle.