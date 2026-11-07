Madagascar: Judo - Coupe d'Afrique junior - Aina Rakotonandrasana arrache l'argent

7 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La judokate de la diaspora a raté de peu la médaille d'or. Aina Mevasoa Rakotonandrasana, âgée de 19 ans, engagée dans la catégorie des juniors -57 kg, a été battue en finale et s'est contentée de la médaille d'argent à la Coupe d'Afrique junior à Yaoundé, hier, dans la capitale camerounaise.

Elle s'est inclinée devant la Camerounaise Nsame Mbongo Fiona. Cette dernière, âgée également de 19 ans, était classée cinquième au championnat d'Afrique des juniors fin juillet, médaillée d'or à l'Open de Johannesburg et médaillée d'argent à la Coupe d'Afrique des juniors fin juin. En demi-finales, elle a défait une autre Camerounaise, Guiolobo Mbili Marie France, 20 ans, vice-championne d'Afrique junior fin juillet, médaillée de bronze à l'Open de Yaoundé et à la Coupe d'Afrique junior en 2025.

De son côté, Aina Mevasoa s'est imposée d'entrée contre la Camerounaise Haranga Haman Audrey, vainqueure de la Coupe d'Afrique cadette en 2025, médaillée de bronze aux Jeux africains de la jeunesse et à l'Open de Yaoundé la même année. Aina Mevasoa et sa compatriote Zo Hajanirina Andriambolona, chez les -78 kg, vont disputer ensemble l'Open africain de Yaoundé dimanche. Dans son palmarès, Zo était médaillée d'or à l'Open africain de Dakar fin mars, classée cinquième au championnat d'Afrique fin avril et médaillée d'argent à l'Open d'Abidjan en novembre 2025.

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