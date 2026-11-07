Madagascar: Les soins de proximité face aux réalités du terrain

L'ONG Mobile Hilfe Madagaskar (MHM) a inauguré, le vendredi 6 novembre 2026, un hôpital et un centre logistique à Ambovo, dans la commune d'Ambohidratrimo, région Analamanga.

Destiné aux habitants de quatorze fokontany, l'établissement applique un tarif de 1 000 ariary pour les consultations générales et les accouchements. Cette initiative intervient dans un contexte où l'accès aux structures sanitaires demeure inégal, notamment dans les zones rurales confrontées à l'insuffisance des services de santé.

La proximité géographique ne garantit pourtant pas une prise en charge complète. Pour les habitants, consulter ne représente qu'une étape. Les médicaments, les examens médicaux et les éventuels déplacements vers des établissements mieux équipés peuvent alourdir les dépenses. Le coût réel des soins dépasse ainsi souvent le montant affiché pour une consultation. Cette situation peut conduire certains patients à différer leur prise en charge ou à interrompre leur suivi.

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L'accessibilité financière constitue donc un enjeu, au même titre que la disponibilité des services. Un établissement peut répondre aux consultations courantes sans nécessairement disposer de toutes les ressources nécessaires aux situations plus complexes. La question du personnel qualifié, des équipements et de la continuité des prestations reste déterminante, particulièrement dans les localités éloignées.

La couverture sanitaire pose également un problème d'organisation. Les interventions mobiles, comme celles pratiquées par certaines organisations, nécessitent des moyens de transport, du matériel et une coordination régulière. Le centre logistique inauguré à Ambovo s'inscrit dans cette dimension, avec pour fonction de soutenir la gestion des ressources et les déplacements des équipes. Toutefois, l'organisation matérielle ne représente qu'une composante des besoins sanitaires.

Au-delà de l'ouverture de nouvelles structures, le véritable défi reste celui d'une couverture capable de répondre durablement aux besoins des populations. L'accès aux soins ne se mesure pas uniquement au nombre d'établissements disponibles ou au prix des consultations, mais aussi à la possibilité d'obtenir un diagnostic, un traitement adapté et un suivi médical sans interruption. C'est dans cette continuité que se joue réellement la proximité des services de santé.