Madagascar: Tournoi - La BMOI consolide son ancrage dans le tennis

La première édition du BMOI Legacy Tournament se tiendra les 14 et 15 novembre à l'ACSA Ambohidahy dans le but de poursuivre son engagement dans le tennis. En collaboration avec la Fédération malagasy de tennis (FMT) et l'ACSA Ambohidahy, ce tournoi est un rendez-vous destiné exclusivement aux joueurs amateurs pour favoriser les rencontres et les opportunités d'affaires dans un cadre convivial.

Pour garantir l'esprit amateur, l'âge cumulé devra atteindre au minimum 90 ans chez les messieurs et 70 ans chez les dames. Les anciens ou actuels joueurs classés ATP, WTA ou ITF, les entraîneurs rémunérés et les joueurs de première série ne sont pas admis.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du soutien de la BMOI au tennis national. La banque a notamment accompagné l'Open international au Country Club d'Ilafy, le BMOI Premium Challenge ainsi que le Championnat national 2026 organisé par la FMT. Elle a également élargi son engagement aux sports de raquette avec le BMOI Premium Padel, lancé en décembre 2024.

Le droit d'inscription est fixé à 200 000 ariary par équipe, déjeuners des deux journées compris. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 novembre.