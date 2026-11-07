Madagascar: Billard - Mondiaux IBF - Daniela Andriamihaja échoue en quarts de finale

À deux marches du sommet. Le multiple champion national et meilleur joueur malgache, Daniela Andriamihaja, a encore une fois échoué en quarts de finale des championnats du monde de billard IBF (International Billiards Federation), qui se sont déroulés à Cape Town, en Afrique du Sud, du 24 octobre au 1er novembre.

Surnommé Dani, il s'est incliné 1-8 en quarts de finale devant l'Australien Gavin Lomax. En huitièmes de finale, il s'est imposé 7-5 contre l'Anglais Kyle Cope, après avoir battu au deuxième tour le Mauricien Ajmeer Perte par 7-3. Au premier tour, Daniela a dominé le Sud-Africain Clinton Mientjies sur le score de 7-3. Le multiple champion national avait déjà échoué aux portes des demi-finales lors de sa première participation au championnat du monde, dans la ville d'Albi, en France, en 2022.

Comme lors de l'édition de 2024 à Malte, après un parcours impressionnant, l'équipe masculine a été encore une fois éliminée sur le fil en quarts de finale, aux portes des play-offs à Cape Town, écartée par la formation nord-irlandaise sur le score de 11-13. L'Union billard malgache (UBM) a aligné vingt-quatre joueurs, les meilleurs de chaque catégorie : mens, ladies, seniors et U23, à l'issue des douze étapes du championnat national, aux mondiaux de Cape Town. La délégation est de retour au pays jeudi.