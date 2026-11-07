Madagascar: Antsiranana - Les autorités misent sur la vigilance face aux actes d'insécurité

Plusieurs cambriolages, agressions et vols ont été signalés ces derniers jours à Antsiranana. Face à ces incidents, les forces de l'ordre soulignent la nécessité de renforcer la vigilance, les patrouilles et la collaboration avec la population.

La sécurité demeure une préoccupation à Antsiranana, où plusieurs actes de banditisme ont été signalés ces derniers jours.

Dans différents quartiers de la ville, des cambriolages et des agressions ont été rapportés. Face à cette situation, les autorités mettent l'accent sur la prévention et la coopération avec les habitants afin de mieux lutter contre la délinquance. En l'espace d'une semaine, plusieurs incidents ont été enregistrés.

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À Tanambao-IV, un couple a été violemment agressé par des individus. Le mari a subi de graves blessures. À Ambalavola, selon le témoignage d'un élu, plusieurs habitations ont été successivement cambriolées en pleine journée. Les malfaiteurs auraient emporté les biens trouvés sur place, profitant de l'absence des occupants. À ces cambriolages s'ajoutent des vols de batteries de véhicules. Plusieurs automobilistes ont constaté, au petit matin, la disparition de la batterie de leur voiture. Ces vols concernent aussi bien les véhicules stationnés au bord de la route que ceux garés dans les cours des domiciles privés.

Un enfant de trois ans a perdu la vie mercredi soir à Morafeno, lors d'une attaque visant ses parents. Une famille qui s'apprêtait à regagner son domicile à moto a été prise à partie par des individus armés. Selon les premières explications fournies par les forces de l'ordre, trois individus auraient tenté de s'en prendre à la famille. Face à la résistance de la mère, l'un des agresseurs aurait fait usage d'un « Big Boss », la frappant au visage. Blessée, celle-ci aurait pris la fuite en appelant au secours. Malgré ses cris, aucun voisin ne serait sorti de son domicile pour lui porter assistance. Les agresseurs auraient ensuite utilisé une arme blanche, surnommée localement

« sabre à trois canaux », contre le père de famille. Alors que ce dernier tentait d'esquiver le coup en se baissant, la lame aurait atteint son enfant de trois ans, qui se trouvait juste derrière lui. Le petit garçon a été grièvement blessé à la tête. Transporté d'urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanambao vers 19 h 15, l'enfant n'a pas survécu à ses blessures. Son décès est survenu quinze minutes après son admission à l'hôpital.

Renforcer la coopération avec la population

Cet incident s'ajoute aux différents actes de banditisme signalés dans la ville. Il rappelle l'importance de la prévention et de la vigilance, notamment dans les quartiers exposés aux risques d'agression.

Face à ces incidents, les autorités insistent sur la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention et les interventions dans les quartiers concernés. « Le renforcement des patrouilles, une présence accrue des forces de l'ordre dans les quartiers sensibles, ainsi que des interventions rapides face aux signalements figurent parmi les mesures à prendre », indiquent-elles.

Elles soulignent également que la lutte contre l'insécurité repose sur une collaboration étroite entre les autorités, les responsables locaux et les communautés. La circulation de l'information et le signalement rapide des incidents constituent, selon elles, des éléments essentiels pour faciliter les interventions. Les mêmes sources relèvent notamment que l'absence de réaction des riverains aux appels au secours de la mère et le défaut d'alerte des services de sécurité peuvent compliquer la prise en charge de telles situations. Pour les habitants, le renforcement de la sécurité reste une attente importante.

La présence des agents sur le terrain, la vigilance collective et une meilleure coordination avec les responsables locaux apparaissent ainsi comme des leviers pour prévenir les actes de banditisme et améliorer la tranquillité publique.