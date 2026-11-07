Madagascar: Betsiboka - Un gendarme retrouvé mort à son domicile

Un gendarme de deuxième classe, nommé Solofo Davinot Randriambolona, a été retrouvé mort à son domicile, dans la caserne de gendarmerie de Bemokotra, district de Maevatanàna, hier matin.

Selon les informations recueillies, un coup de feu a été entendu vers 6 h 40, alertant ses collègues et le voisinage. Les responsables concernés se sont immédiatement rendus sur place et ont découvert le gendarme sans vie. Une arme à feu a également été retrouvée près du corps. Elle a été saisie pour les besoins de l'enquête.

Le gendarme venait d'effectuer une mission de maintien de l'ordre à l'occasion d'un famadihana à Bemokotra. Selon des informations complémentaires, son épouse, enceinte, se trouve à Ambatondrazaka.

Les causes de ce décès restent à déterminer et les circonstances exactes des faits ne sont pas encore établies. La hiérarchie et la famille du défunt ont été immédiatement informées. Un médecin a également été appelé pour procéder à l'examen du corps.

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L'enquête se poursuit afin d'établir les faits et de déterminer les causes du décès. Les autorités locales indiquent que ses conclusions seront communiquées une fois les investigations achevées.