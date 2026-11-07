Madagascar: Atsimo Andrefana - L'iodation du sel alimentaire obligatoire

Une deuxième réunion, après celle de juillet, a été consacrée à la coordination des actions visant à rendre obligatoire l'ajout d'iodate de potassium au sel marin destiné à la consommation et produit dans la région Atsimo Andrefana.

Réunissant notamment la direction régionale de la Santé, le Bureau municipal d'hygiène (BMH), la direction régionale du Commerce et de la Consommation, les producteurs de sel et les forces de l'ordre, cette rencontre a permis d'annoncer l'application stricte de l'arrêté imposant l'iodation du sel alimentaire. Cette obligation ne concerne pas le sel à usage industriel, notamment celui utilisé pour le tannage du cuir.

Logo officiel

« Un arrêté régional prévoit que le sel destiné à la consommation humaine doit être iodé et fluoré. Mais ce texte n'a pas été suffisamment appliqué », reconnaît le docteur Féline, membre du comité de réflexion sur le sel. « Depuis le 1er novembre, l'iodation est obligatoire et le sel iodé doit être conditionné dans des sacs portant le logo officiel du sel iodé. Tout sel alimentaire non iodé sera saisi », avertit-elle.

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L'iodate de potassium, utilisé pour enrichir le sel alimentaire, doit encore être commandé auprès de fournisseurs de la capitale. La création d'une unité d'iodation dans la région Atsimo Andrefana est présentée comme une solution pour faciliter cette opération. Les producteurs restent confrontés aux difficultés d'approvisionnement à Antananarivo et, surtout, au surcoût que cela représente.

Selon les chiffres avancés, 40 % des enfants de moins de cinq ans présentent une carence en iode, signe d'un apport insuffisant en ce micronutriment.