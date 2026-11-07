Madagascar: Ampitatafika - Le corps d'un bébé découvert au bord de l'eau

Le corps d'un bébé a été découvert sur la berge de la rivière Sisaony, à Anjanamaintso, dans la commune d'Ampitatafika, le 5 novembre 2026, vers 17 h 30. Alertés en premier, les policiers chargés de la circulation à Ampitatafika se sont immédiatement rendus sur place pour constater les faits.

Un médecin et des gendarmes d'Ampitatafika ont également rejoint les lieux afin de procéder aux constatations et de prendre les premières mesures nécessaires.

Selon les premières observations du médecin, le bébé serait âgé d'environ huit mois et son corps aurait été abandonné sur place depuis une douzaine d'heures. Les premières investigations et les constatations ont été effectuées afin de déterminer les circonstances de cette découverte. L'identité des parents demeure inconnue et les recherches se poursuivent.

La gendarmerie d'Ampitatafika est chargée de l'enquête. Les forces de l'ordre invitent toute personne disposant d'informations susceptibles de faire avancer les investigations à se manifester. Elles affirment leur détermination à faire toute la lumière sur cette affaire.