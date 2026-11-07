Afrique de l'Ouest: Où regarder en direct le choc entre l'Étoile du Sahel et le Club Sportif Sfaxien ?

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Étoile Sportive du Sahel (ESS) accueille le Club Sportif Sfaxien (CSS), ce samedi 7 novembre, à partir de 14h30, à Sousse, dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1.

Cette confrontation entre deux clubs historiques du football tunisien s'annonce particulièrement disputée, les deux formations étant en quête d'un résultat positif pour améliorer leur position au classement.

Le match sera retransmis en direct sur Watania 2 et Al Kass 4, permettant aux supporters de suivre cette affiche à la télévision.

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