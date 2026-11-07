Tunisie: Où regarder les affiches au sommet de la 7e journée ?

Les trois principales rencontres de la 7e journée du championnat tunisien, programmées ce samedi 7 novembre à 14h30, seront retransmises en direct sur différentes chaînes.

Le choc entre l'Espérance Sportive de Tunis et l'US Monastirienne sera à suivre sur Watania 2, tandis que l'opposition entre l'Étoile Sportive du Sahel et le Club Sportif Sfaxien sera diffusée sur Watania 1 et Al Kass 4.

De son côté, le déplacement du Club Africain sur la pelouse du PS Sakiet Eddaïer sera également retransmis sur Watania 2. Les supporters pourront ainsi suivre simultanément ces trois affiches qui s'annoncent particulièrement disputées.