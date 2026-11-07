Tunisie: 650 kg de grenades, 200 kg d'oranges et des tonnes de pommes de terre saisies

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les services de contrôle économique et l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) ont saisi, vendredi, 650 kg de grenades et 200 kg d'oranges, lors d'une campagne menée dans les points de vente de la ville.

Les quantités saisies ont été remises dans les circuits légaux en coordination avec les services de contrôle économique de la Direction régionale du commerce.

Les équipes de contrôle ont également saisi 950 kg de pommes de terre impropres à la consommation.

Elles ont aussi placé provisoirement sous séquestre environ 4,7 tonnes du même produit, à la disposition de l'INSSPA de Bizerte, chargée de déterminer si elles sont propres à la consommation.

Des mesures répressives prévues par la loi ont par ailleurs été prises à l'encontre des propriétaires de ces marchandises.

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