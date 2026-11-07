Tunisie: Chine - L'huile d'olive et les dattes tunisiennes en vitrine à Shanghai

La Tunisie participe à la neuvième édition du Salon international des importations de Shanghai (CIIE), organisée du 5 au 10 novembre 2026, avec un pavillon national de 132 m² destiné à promouvoir ses produits, son savoir-faire artisanal et ses atouts touristiques auprès des professionnels et des investisseurs étrangers, notamment chinois.

La participation tunisienne s'inscrit dans un rendez-vous économique international qui réunit des représentants de 160 pays, des organisations internationales et des provinces chinoises, ainsi que plus de 4 100 entreprises étrangères, parmi lesquelles figurent plusieurs grandes marques internationales.

Aménagé par l'ambassade de Tunisie à Pékin, le pavillon national propose aux visiteurs un éventail de produits tunisiens, notamment de l'huile d'olive, des dattes et des grenades, ainsi que des articles d'artisanat traditionnel et des produits cosmétiques. L'Office national de l'artisanat tunisien (ONAT) a contribué à la mise en place de cet espace d'exposition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de la promotion des produits, le pavillon tunisien met également en lumière le patrimoine historique et culturel du pays à travers la présentation de plusieurs sites archéologiques et touristiques. L'objectif est de faire connaître la diversité de l'offre touristique tunisienne et de valoriser l'image de la destination auprès du public chinois et des visiteurs internationaux.

Des contacts avec les professionnels et importateurs chinois

En marge du salon, l'ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel Laribi, et le diplomate chargé du dossier économique et commercial, Bachir Hani, ont tenu plusieurs rencontres avec des professionnels et des importateurs chinois manifestant un intérêt pour les produits tunisiens.

Ces échanges visent à faire connaître les possibilités de coopération commerciale et à favoriser l'accès des produits nationaux au marché chinois.

L'ambassadeur a également accordé des entretiens à des représentants de médias audiovisuels et de la presse écrite chinoise. Il a notamment présenté la qualité des produits tunisiens, leurs avantages concurrentiels ainsi que les incitations et les mesures d'encouragement proposées par la Tunisie aux investisseurs chinois et étrangers.

La cérémonie d'ouverture de cette neuvième édition, dont le Canada est l'invité d'honneur, a été présidée par le vice-Premier ministre chinois, Ding Xuexiang, en présence de hauts responsables et de personnalités étrangères, dont le président gabonais, le chancelier fédéral autrichien, le vice-président libérien et le vice-Premier ministre slovaque, ainsi que plusieurs ministres africains, européens, asiatiques et latino-américains.