Tunisie: Tourisme - Cinq aéroports britanniques reliés à Enfidha-Hammamet en 2027 grâce au partenariat entre TAV Tunisie et Jet2

Le groupe britannique Jet2 prévoit de reprendre ses vols à destination de l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet dès février 2028, au départ de cinq aéroports du Royaume-Uni.

Cette extension de la saison d'exploitation constitue l'une des principales avancées issues des discussions récemment tenues en Tunisie entre une délégation de haut niveau de Jet2.com et Jet2holidays et les équipes de TAV Tunisie, gestionnaire des aéroports internationaux d'Enfidha-Hammamet et de Monastir Habib-Bourguiba.

Les deux partenaires ont également confirmé la reconduction du programme de vols initialement prévu pour 2027. Celui-ci prévoit des liaisons régulières entre cinq aéroports britanniques et Enfidha-Hammamet, avec des fréquences allant d'un à deux vols hebdomadaires, selon les villes de départ.

Pour la saison 2027, Birmingham sera desservie à raison de deux vols par semaine, les mercredis et samedis, du 1er mai au 30 octobre. Londres Stansted bénéficiera également de deux rotations hebdomadaires, les mercredis et dimanches, du 2 mai au 31 octobre.

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La programmation prévoit, par ailleurs, deux vols hebdomadaires au départ de Manchester, les mardis et vendredis, du 7 mai au 29 octobre. Les aéroports d'East Midlands et de Leeds Bradford seront, quant à eux, reliés à Enfidha-Hammamet par un vol hebdomadaire chacun, le samedi, du 1er mai au 30 octobre 2027.

L'élargissement de la période d'exploitation à partir de février 2028 représente une évolution importante pour la desserte aérienne de la destination tunisienne. Il devrait notamment contribuer à dépasser le cadre traditionnel de la saison estivale et à favoriser une meilleure répartition des arrivées touristiques sur l'année.

Une offre touristique diversifiée pour la clientèle britannique

Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des engagements annoncés le 18 juin 2026, lorsque Jet2.com et Jet2holidays avaient officiellement présenté le lancement de leur offre vers la Tunisie pour la saison estivale 2027.

Le groupe britannique avait alors mis en avant l'intérêt croissant des vacanciers et des agences de voyages indépendantes pour la destination tunisienne, soulignant notamment ses richesses culturelles et historiques, la diversité de son offre balnéaire ainsi que son rapport qualité-prix.

L'offre de Jet2holidays repose sur un portefeuille d'établissements hôteliers classés de trois à cinq étoiles, répartis dans plusieurs destinations touristiques du pays, notamment Yasmine Hammamet, Hammamet, Sousse, Port El Kantaoui, Skanes et Mahdia.

À travers ce partenariat, Jet2 et TAV Tunisie entendent consolider les liaisons aériennes entre le Royaume-Uni et la Tunisie et renforcer l'accessibilité de la destination pour la clientèle britannique. Cette coopération vise également à conforter le rôle des aéroports d'Enfidha-Hammamet et de Monastir comme plateformes au service du développement du tourisme tunisien.