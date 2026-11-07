Tunisie: Automobile - Un financement de 52 millions d'euros de la SFI pour Marquardt au pays

Plus de 400 emplois devraient être créés en Tunisie au cours des prochaines années, à mesure que le groupe Marquardt élargit ses activités de fabrication automobile, accroît sa production à forte valeur ajoutée et renforce le rôle du pays dans la chaîne de valeur automobile mondiale, avec le soutien de la Société financière internationale (SFI), l'entité dédiée au secteur privé du Groupe de la Banque mondiale.

La SFI finance jusqu'à 52 millions d'euros le programme d'investissement de Marquardt dans trois sites de fabrication du Grand Tunis. Le financement permettra d'accroître la production de composants mécatroniques automobiles avancés et de répondre aux besoins en fonds de roulement à mesure que les activités de l'entreprise se développent.

L'industrie tunisienne des composants automobiles compte près de 300 entreprises et emploie directement environ 90 000 personnes. Les exportations du secteur ont atteint environ 10 milliards de dinars tunisiens (TND) en 2025, soit plus de 5 % du PIB. Le développement d'une industrie à plus forte valeur ajoutée peut aider la Tunisie à tirer parti de cette base industrielle, à renforcer sa position dans les chaînes de valeur internationales et à créer davantage d'opportunités économiques.

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Le projet devrait également élargir les opportunités pour les femmes, qui représentent actuellement environ 65 % des effectifs de Marquardt en Tunisie, conseillant l'entreprise sur les moyens de renforcer les perspectives professionnelles des femmes vers des postes de direction et techniques. Le financement soutiendra aussi une industrie plus verte, grâce à des installations photovoltaïques et à des mesures d'efficacité énergétique.

«La Tunisie dispose des talents et des capacités industrielles nécessaires pour renforcer sa position dans les chaînes de valeur manufacturières mondiales et créer davantage d'emplois de meilleure qualité », a déclaré Alex Kremer, Représentant Résident du Groupe de la Banque mondiale pour la Tunisie. « Soutenir l'investissement privé dans la fabrication à forte valeur ajoutée est une part importante de cet effort. Cet investissement permettra d'accroître la production, de renforcer les compétences et de créer de nouvelles opportunités pour les Tunisiens, y compris pour les femmes. »

La création d'un plus grand nombre d'emplois de meilleure qualité est au coeur de la stratégie du Groupe de la Banque mondiale. La fabrication à forte valeur ajoutée est l'un des cinq secteurs identifiés par le Groupe comme ayant un fort potentiel de création d'emplois, aux côtés des infrastructures et de l'énergie, de l'agro-industrie, de la santé et du tourisme. L'approche du Groupe repose sur les infrastructures de base et le capital humain, un environnement plus favorable à la croissance des entreprises et la mobilisation de capitaux privés à grande échelle.

Fondée en 1925 et dont le siège se trouve en Allemagne, Marquardt est un fournisseur mondial de systèmes mécatroniques pour les secteurs automobile, électroménager et industriel. Présente en Tunisie depuis 1991, l'entreprise dispose aujourd'hui de trois sites de production de commutateurs électriques et de composants mécatroniques avancés, ainsi que d'activités de recherche et développement.

« La Tunisie est et restera un site clé pour nous, et la région offre des conditions idéales pour nos ambitions de croissance. Nous y fabriquons des éléments de commande qui façonneront l'habitacle des véhicules de demain. Dans le même temps, nous créons de nouvelles opportunités pour de nombreux ingénieurs, techniciens et ouvriers de production de la région », déclare Raymond Engelbrecht, Directeur financier du groupe Marquardt.

Le projet soutient le Cadre de partenariat-pays du Groupe de la Banque mondiale pour la Tunisie (exercices 2023 à 2027), notamment son accent sur une croissance tirée par le secteur privé, la création d'emplois et une intégration plus poussée dans les chaînes de valeur automobiles internationales. Cette opération témoigne de l'engagement continu de l'IFC envers la Tunisie, s'appuie sur sa présence existante et soutient le réinvestissement continu de Marquardt dans le pays.

Depuis le début de son partenariat avec la Tunisie en 1962, l'IFC a réalisé plus de 50 projets avec des partenaires locaux et internationaux dans le pays, mobilisé et investi plus de 1 milliard de dollars dans des projets, et mis en oeuvre plus de 150 programmes d'investissement et de conseil au service des petites entreprises, des fabricants, de l'agro-industrie, des infrastructures et du secteur financier.