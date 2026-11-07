Tunisie: Haltérophilie - Le champion tunisien Karem Ben Hnia annonce sa retraite

L'haltérophile tunisien Karem Ben Hnia a annoncé sa retraite sportive à l'âge de 31 ans, mettant ainsi un terme à une carrière de près de 25 ans, marquée par 128 médailles, dont 77 internationales et 51 nationales, ainsi que dix distinctions de meilleur athlète africain et méditerranéen.

L'annonce a été faite par le champion tunisien dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook, dans laquelle il a exprimé sa fierté d'avoir défendu les couleurs nationales pendant un quart de siècle sur les scènes arabe, africaine, méditerranéenne, mondiale et olympique.

"Aujourd'hui, le moment est venu de passer le flambeau aux générations futures. Pendant 25 ans, j'ai eu l'honneur de défendre le drapeau tunisien aux quatre coins du monde et lors de toutes les compétitions arabes, africaines, méditerranéennes, mondiales et olympiques", a-t-il écrit.

Revenant sur son parcours, Karem Ben Hnia a souligné que les médailles, les trophées et les records finissent par appartenir au passé, mais que la reconnaissance et l'attachement du public restent, selon lui, les souvenirs les plus précieux d'une carrière sportive.

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Sur le plan méditerranéen, le natif de Moknine s'est illustré lors de plusieurs éditions des Jeux. À Mersin, en Turquie, en 2013, il a décroché deux médailles d'argent, à l'arraché et à l'épaulé-jeté. Cinq ans plus tard, à Tarragone, en Espagne, il a remporté deux médailles de bronze dans les mêmes épreuves.

Lors de l'édition d'Oran, en Algérie, en 2022, il a enrichi son palmarès avec une médaille d'or à l'épaulé-jeté et une médaille de bronze à l'arraché. En 2026, aux Jeux méditerranéens de Tarente, en Italie, il a obtenu l'argent à l'arraché et le bronze à l'épaulé-jeté.

Son palmarès compte également deux médailles d'or et une d'argent remportées lors de la Coupe du monde seniors organisée à Rome, en Italie, en 2020.

Une référence de l'haltérophilie africaine

À l'échelle continentale, Karem Ben Hnia s'est imposé comme l'une des figures majeures de l'haltérophilie africaine. Il a notamment remporté 26 médailles d'or et une médaille d'argent lors de ses différentes participations aux Championnats d'Afrique seniors. Il a également décroché six médailles d'or aux Jeux africains, lors des éditions de Brazzaville, en 2015, et de Rabat, en 2019.

Issu de la Jeunesse sportive de Moknine, l'haltérophile tunisien a par ailleurs représenté la Tunisie à trois éditions des Jeux olympiques : Rio de Janeiro en 2016, Tokyo en 2021 et Paris en 2024. Il avait auparavant participé aux Jeux olympiques de la jeunesse de Singapour en 2010.

Aux Championnats du monde seniors, ses meilleures performances restent une quatrième place obtenue à Riyad, en Arabie saoudite, en 2023, ainsi que deux cinquièmes places, à Houston en 2015 et à Manama en 2024.

À 31 ans, Karem Ben Hnia quitte ainsi les plateaux après un parcours jalonné de titres et de distinctions, avec le sentiment d'avoir consacré une grande partie de sa vie à porter haut les couleurs de la Tunisie.