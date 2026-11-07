Tunisie: Kaïs Saïed exige des mesures urgentes contre la spéculation et les monopoles

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé, vendredi 6 novembre 2026, à mettre rapidement un terme à la flambée des prix en Tunisie et aux pratiques de monopole déguisé qui touchent plusieurs produits agricoles. Il a également dénoncé les dysfonctionnements dans la distribution des engrais et des semences, ainsi que les perturbations dans la collecte des déchets.

Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion au palais de Carthage avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, et le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, selon un communiqué de la présidence de la République.

Hausse des prix : Kaïs Saïed dénonce les monopoles et la spéculation

Au cours de cette rencontre consacrée notamment à la situation des marchés, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'enrayer la hausse qu'il a qualifiée de « vertigineuse » des prix de plusieurs produits agricoles.

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Il a particulièrement dénoncé les pratiques de monopole déguisé et les circuits de distribution qui, selon lui, pénalisent à la fois les producteurs et les consommateurs.

Prenant l'exemple des dattes, Kaïs Saïed a affirmé que le kilogramme est acheté à l'agriculteur à un prix ne dépassant pas un dinar, malgré les efforts considérables déployés pour assurer la récolte.

Il a notamment évoqué les conditions difficiles des ouvrières agricoles et les risques encourus par les travailleurs contraints de grimper au sommet des palmiers, parfois suspendus à des cordes, pour effectuer leur travail.

Cette situation illustre, selon le président de la République, les déséquilibres qui affectent les circuits de commercialisation des produits agricoles.

Engrais et semences : des entraves à la distribution dénoncées

Le chef de l'État a également évoqué les difficultés rencontrées par les agriculteurs dans l'approvisionnement en engrais et en semences.

Il a accusé certaines parties d'entraver délibérément leur distribution, une situation qui, selon lui, aggrave les difficultés du secteur agricole et risque de compromettre la production nationale.

Kaïs Saïed a averti que les personnes impliquées dans ces pratiques, ainsi que leurs éventuels commanditaires, devront répondre de leurs actes.

Pénuries artificielles et prix excessifs : le président appelle à agir rapidement

Le président de la République a par ailleurs dénoncé ce qu'il considère comme des manipulations des marchés, caractérisées par l'apparition soudaine de certains produits suivie de leur disparition inexpliquée.

Selon lui, ces pratiques viseraient à provoquer des pénuries artificielles afin de faire grimper les prix au détriment du pouvoir d'achat des Tunisiens.

Réaffirmant que chaque citoyen a droit à des conditions de vie dignes et à des produits accessibles à des prix raisonnables, Kaïs Saïed a vivement critiqué les « barons » de la corruption, du monopole et de la spéculation.

Il a souligné que la liberté économique devait s'exercer dans le respect des principes de transparence, de justice et d'équité, estimant qu'elle ne saurait justifier les pratiques monopolistiques ou spéculatives.

Le chef de l'État a ainsi demandé qu'il soit mis fin à ces dysfonctionnements dans les plus brefs délais.

Il a également estimé que le manque de ressources financières ne pouvait être invoqué pour justifier certaines difficultés, alors que l'État consacre, selon ses propos, des sommes considérables à l'importation de produits de luxe.

Collecte des déchets : Kaïs Saïed exige un service régulier

La réunion a également porté sur la gestion des déchets et les perturbations observées dans leur collecte.

Le président de la République a insisté sur la nécessité d'assurer un ramassage régulier et continu des déchets ménagers afin d'éviter leur accumulation pendant plusieurs semaines dans certaines zones.

Il a dénoncé les agissements de parties qui, selon lui, exploiteraient ces dysfonctionnements pour alimenter les tensions sociales.

Kaïs Saïed a assuré que le peuple tunisien avait déjà fait échouer de telles manoeuvres et continuerait à s'y opposer.

« La loi s'applique à tous, sans exception »

En conclusion, le chef de l'État a réaffirmé que toute personne impliquée dans des pratiques portant atteinte aux intérêts des citoyens devait être tenue responsable de ses actes, indépendamment de sa fonction ou de son rang.

Il a rappelé que nul ne bénéficie d'une immunité face à la loi et que les Tunisiens disposent du droit fondamental de vivre dans la dignité.

Kaïs Saïed a enfin critiqué ceux qu'il accuse d'avoir tenté de diviser l'État, de fragiliser la cohésion sociale et d'entraver la liberté de pensée, affirmant qu'ils n'avaient « pas de place dans l'avenir de la Tunisie ».