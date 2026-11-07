Tunisie: Kaïs Saïed - « Aucune trêve dans la lutte contre la corruption »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé, vendredi 6 novembre 2026, que la Tunisie traverse des « moments historiques décisifs », réaffirmant sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption et à préserver la sécurité et la stabilité du pays.

Recevant au palais de Carthage le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, et le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes institutions de l'État, selon un communiqué de la présidence de la République.

« Pas de place au désaccord sur la patrie »

Au cours de cette rencontre consacrée à la situation générale du pays, Kaïs Saïed a souligné l'importance d'une complémentarité entre les différentes fonctions de l'État afin de répondre aux attentes des Tunisiens et de faire face aux menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.

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Tout en reconnaissant que les divergences d'opinions sont naturelles, le président de la République a estimé qu'il ne saurait y avoir de désaccord lorsqu'il s'agit de la patrie et des revendications légitimes du peuple.

S'adressant aux responsables publics, il les a appelés à faire preuve de détermination et à adopter, selon ses termes, l'esprit du combattant qui n'accepte que « la victoire ou le martyre », sans compromis possible.

Le chef de l'État a également assuré que les aspirations du peuple tunisien se concrétiseront conformément à sa volonté souveraine, à l'abri de toute pression ou ingérence extérieure.

Réaffirmant sa position sur la lutte contre la corruption, il a martelé qu'« aucune trêve » ne serait observée dans ce combat, estimant que le patriotisme et l'intégrité constituent des conditions indispensables à la construction du pays.

Coupures d'eau et d'électricité : Kaïs Saïed dénonce des perturbations « délibérées »

Le président de la République a par ailleurs évoqué les dysfonctionnements qui affectent plusieurs services publics en Tunisie, dénonçant ce qu'il considère comme des perturbations « délibérées et intentionnelles ».

Il a notamment cité les coupures d'eau et d'électricité, ainsi que les retards injustifiés dans la fourniture de certaines prestations administratives aux citoyens.

Ces déclarations s'inscrivent dans un discours plus large sur la nécessité de garantir le bon fonctionnement des services publics et de répondre aux besoins quotidiens de la population.

Kaïs Saïed a réaffirmé, à cette occasion, que la « guerre de libération nationale » se poursuivrait sans changement de cap, conformément, selon lui, à la volonté du peuple tunisien.

Stabilité des institutions et justice sociale

Abordant la question institutionnelle, le chef de l'État a rappelé que le choix de préserver la continuité des institutions avait été maintenu. Il a toutefois souligné que leur stabilité devait s'accompagner d'une véritable stabilité sociale, reposant sur les principes de justice, d'équité et sur les objectifs de la révolution.

Dans ce contexte, il a mis en garde contre les tentatives d'ingérence étrangère et les manoeuvres visant, selon lui, à semer le doute et à entraver le processus engagé.

Enfin, Kaïs Saïed s'est dit convaincu de la capacité du peuple tunisien à faire échouer toute tentative de porter atteinte à sa volonté, à sa sécurité ou à sa stabilité.

Il a également vivement critiqué certains acteurs qu'il a qualifiés de « simples marionnettes », estimant qu'ils seraient manipulés par des forces cherchant à ramener le pays en arrière.